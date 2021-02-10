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10.02.2021 - 07:00 |

Film projesi ziyareti

‘I Go to School’ filminin ortak yapımcıları Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbayev, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti

Film projesi ziyareti
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Ortak yapımcılığını Alim Yapım’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ramazan Amantay ve Nurlan Koyanbayev gibi isimlerin yer aldığı Türkiye-Kazakistan ortak yapımı ‘I Go to School’ filminin çekimleri, yakında Alanya’da başlayacak. Hazırlıklar için şehre giden ortak yapımcılar Kadir Doğulu ve Nurlan Koyanbayev, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ziyarette bulundu.

İkiliden film ve hazırlık süreci hakkında bilgi alan Yücel, “Türk devletlerinde yayınlanacak projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. ‘I Go to School’, İstanbul’da kaybolan bir çantanın peşine düşen Kazak Yerkoş ve Aliya’nın Alanya’ya dek uzanan yolculuklarında başlarından geçen maceraları anlatıyor.

 

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