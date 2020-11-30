‘Filmi çekerken gözlerimiz doldu’

Burcu Kıratlı, 15 Temmuz darbe girişiminde en büyük hasarı alan Ankara Gölbaşı Özel Harekat’ta görevli 7 kadın polisin yaşam öyküsünün anlatıldığı

‘7 Melek’ filminin çekimlerinin bittiğini Instagram’dan duyurdu. Oyuncu, “Çok şey öğrendik. Şehitlerimizi andık, aileleriyle görüştük. Filmi çekerken hep gözlerimiz doldu” diye yazdı.