04.01.2021 - 15:51 |
Filtresiz Sedef AvcÄ±
OyuncuÂ Sedef AvcÄ±, Bebek'te kuafÃ¶rÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
SaÃ§Ä±n kahkÃ¼l kestiren Sedef AvcÄ±, "Filtreyi sadece kahvede severim" notunu yazarak, Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n orijinal halini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Mehmet Ali Erbil: Ä°ki yÄ±l sonra ilk tÄ±raÅŸÄ±m!KaçÄ±ÅŸ sendromu hastalÄ±ÄŸÄ±yla mücadele eden, bir yandan da kemik iliÄŸindeki deÄŸiÅŸim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. TÄ±raÅŸ olduÄŸu anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nlayan Erbil, gönderisine, "Ä°ki yÄ±l sonra ilk tÄ±raÅŸÄ±m, ÅŸükürler olsun" notunu düÅŸtü.