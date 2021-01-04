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04.01.2021 - 15:51 |

Filtresiz Sedef AvcÄ±

OyuncuÂ Sedef AvcÄ±, Bebek'te kuafÃ¶rÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Filtresiz Sedef AvcÄ±
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SaÃ§Ä±n kahkÃ¼l kestiren Sedef AvcÄ±, "Filtreyi sadece kahvede severim" notunu yazarak, Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n orijinal halini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Filtresiz Sedef AvcÄ±

Mehmet Ali Erbil: Ä°ki yÄ±l sonra ilk tÄ±raÅŸÄ±m!KaçÄ±ÅŸ sendromu hastalÄ±ÄŸÄ±yla mücadele eden, bir yandan da kemik iliÄŸindeki deÄŸiÅŸim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. TÄ±raÅŸ olduÄŸu anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nlayan Erbil, gönderisine, "Ä°ki yÄ±l sonra ilk tÄ±raÅŸÄ±m, ÅŸükürler olsun" notunu düÅŸtü.
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Cadde YazarlarÄ±

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