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HaberlerMagazin Haberleri ‘Fırsat arayışı söz konusu’
10.07.2020 - 07:00 |

‘Fırsat arayışı söz konusu’

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, kız arkadaşı B.Y.’nin kendisini darp ettiğini iddia ederek, savcılığa başvurması üzerine, avukatı Faruk Çelik aracılığıyla savunma yaptı.

‘Fırsat arayışı söz konusu’
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Rubato grubunun solisti Özer Arkun, kız arkadaşı B.Y.’nin kendisini darp ettiğini iddia ederek, savcılığa başvurması üzerine, avukatı Faruk Çelik aracılığıyla savunma yaptı. Açıklamada, “İddialar gerçek dışıdır. İkili, anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. B.Y.’nin evde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen, bunu aylar sonra şiddete uğramış gibi lanse etmesi art niyetlidir” cümleleri yer aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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