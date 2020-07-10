‘Fırsat arayışı söz konusu’

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, kız arkadaşı B.Y.’nin kendisini darp ettiğini iddia ederek, savcılığa başvurması üzerine, avukatı Faruk Çelik aracılığıyla savunma yaptı. Açıklamada, “İddialar gerçek dışıdır. İkili, anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. B.Y.’nin evde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen, bunu aylar sonra şiddete uğramış gibi lanse etmesi art niyetlidir” cümleleri yer aldı.