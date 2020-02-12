Fırsatta son günler!

Barok Diamond, Bakırköy Titanic Hotel’de düzenlediği 14. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri kapsamında, bugüne kadar yaklaşık bin 400 kişiyi ağırladı. Bu yıl, görme engelli çocukların eğitimine destek olmak adına kurulan Parıltı Derneği’yle iş birliği yaptıklarını ifade eden marka kurucularından Corç Akdoğan, “15 Şubat’a kadar devam edecek etkinliğimizde, özel tasarım ve mücevherlerde uyguladığımız uygun fiyatlarla, 10 bin kişiye hizmet vererek, Sevgililer Günü’ne unutulmaz anılar katmayı hedefledik” diyerek, duygularını ifade etti.