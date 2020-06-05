Yasemin Özilhan, Nişantaşı’nda İngilizce ‘Havalı Yaşamak’ yazan maskesiyle objektiflere takıldı. Karantinadan sonra ilk kez sokağa çıktığını söyleyen iş insanı, “Diş doktoruna kontrole gittim. Uzun zamandır evdeyim. Evcimen biriyim, ailemle zaman geçirmeyi seviyorum. Bazı değerler var, onların kıymetini anladım” dedi.

Bu yıl bin TL’ye şezlong kiralanan Bodrum’daki yüksek tatil fiyatlarına değinen Özilhan, “Turizm sektörü çok etkilendi. Tatil yerleri eskisi gibi kalabalık olmayacak. Az kişiden daha fazla para alıp, kiralarını çıkarmaya çalışacaklar. Fiyatlar pahalı ama iki tarafı da anlıyorum” şeklinde konuştu.