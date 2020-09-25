Bodrum’a yerleşen Ceyda Düvenci, yeni hayatının detaylarını Instagram’dan takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, “Bodrum’da fiyatlar uçmuş. Biz yine de olabildiğince orta yollarla düzen kurmaya çalışıyoruz. Çok sık paylaşım yapamıyorum, fazlaca koşturma ve sersemlik hakim üzerimizde” dedi.

Eşi Bülent Şakrak’ın işleri dolayısıyla Bodrum'a giden Ceyda Düvenci, onun hasretini çekmek yerine sekiz ay gibi bir süre için Bodrum’a taşınma kararı aldığını açıklamıştı.

Güzel oyuncu bu kararını, "Hayat bize bir cümle fısıldadı, biz de ailecek peşine düşüyoruz… 8 ay Bodrum'da yaşamak üzerine heyecanlı bir telaş başladı yuvamızda. Tası tarağı toplayıp uzun süre için başka şehirlerde ve evlerde yaşamaya kızımdan sebep başlamıştım yıllar önce. Yuvama ve alışkanlıklarıma ne kadar bağlı olduğumu paylaşımlarımdan yeterince anladığınızı düşünüyorum" sözleriyle duyurmuştu.