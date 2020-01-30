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30.01.2020 - 07:50 |

Flamenko rüzgarı İstanbul’da esecek

Dünyanın en ünlü Flamenko dansçılarından ve koreograflarından Antonio Gades’in kurduğu Antonio Gades Dans Topluluğu, 20 Şubat akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu dansseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Flamenko rüzgarı İstanbul’da esecek

Dünyanın en ünlü Flamenko dansçılarından ve koreograflarından Antonio Gades’in kurduğu Antonio Gades Dans Topluluğu, 20 Şubat akşamı Cemal Reşit Rey
Konser Salonu’nda İstanbullu dansseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Stella Arauzo’nun sanat ve Dominique You’nun teknik yönetmenliğindeki grup,
klasikleşen ‘Carmen’ gösterisiyle, izleyenlere coşku ve aşk dolu bir dans şöleni sunacak.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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