Flamenko rüzgarı İstanbul’da esecek

Dünyanın en ünlü Flamenko dansçılarından ve koreograflarından Antonio Gades’in kurduğu Antonio Gades Dans Topluluğu, 20 Şubat akşamı Cemal Reşit Rey

Konser Salonu’nda İstanbullu dansseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Stella Arauzo’nun sanat ve Dominique You’nun teknik yönetmenliğindeki grup,

klasikleşen ‘Carmen’ gösterisiyle, izleyenlere coşku ve aşk dolu bir dans şöleni sunacak.