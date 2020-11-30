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30.11.2020 - 07:00 |

‘Fly On’ Galeri Selvin’de

Giacinto Bosco ve Antonio Sannino’nun ortak sergisi ‘Fly On’, 12 Aralık’a kadar Nişantaşı Galeri Selvin’de sanatseverleri bekliyor.

‘Fly On’ Galeri Selvin’de
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Giacinto Bosco ve Antonio Sannino’nun ortak sergisi ‘Fly On’, 12 Aralık’a kadar Nişantaşı Galeri Selvin’de sanatseverleri bekliyor. Bosco’nun beş heykel ve Sannino’nun dokuz resminin bulunduğu sergi, ziyaretçileri İtalyan sanatçıların iç dünyalarında yolculuğa çıkarıyor. Galeri Selvin Kurucusu Selvin Gafuroğlu, “Çok sevdiğim iki sanatçı Giacinto Bosco ve Antonio Sannino’nun eserlerini sergilemek beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

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