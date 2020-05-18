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18.05.2020 - 17:12 | | AA

Fransız aktör Michel Piccoli hayatın kaybetti!

Fransız sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Michel Piccoli’nin 12 Mayıs’ta hayata veda ettiği ailesi tarafından yapılan bir basın açıklamasıyla duyuruldu.

Fransız aktör Michel Piccoli hayatın kaybetti!
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27 Aralık 1925'de başkent Paris'te müzisyen bir ailede dünyaya gelen Michel Piccoli, 1963'te Fransız yönetmen Jean-Luc Godard’ın "Le Mepris" adlı filmiyle ün  kazandı. Piccoli, "La belle noiseuse", "Atlantic City" ve "La Grande Bouffe"  gibi 150'den fazla filmde rol aldı.1960'lı yıllarda tiyatro alanında önemli çalışmalara imza atan  Piccoli'nin son çalışması kendisinin yönettiği "C'est pas tout a fait la vie dont  j'avais reve" adlı film oldu.

 

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansıKarantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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