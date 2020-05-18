Fransız aktör Michel Piccoli hayatın kaybetti!

27 Aralık 1925'de başkent Paris'te müzisyen bir ailede dünyaya gelen Michel Piccoli, 1963'te Fransız yönetmen Jean-Luc Godard’ın "Le Mepris" adlı filmiyle ün kazandı. Piccoli, "La belle noiseuse", "Atlantic City" ve "La Grande Bouffe" gibi 150'den fazla filmde rol aldı.1960'lı yıllarda tiyatro alanında önemli çalışmalara imza atan Piccoli'nin son çalışması kendisinin yönettiği "C'est pas tout a fait la vie dont j'avais reve" adlı film oldu.