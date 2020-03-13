Fulya Zenginer vapur kullandı

“Eminönü yolcusu kalmasın” diye yolculara seslenen Fulya Zenginer, yolcuları şaşırttı. Hayatında ilk kez böyle bir şeyi deneyimlediğini dile getiren güzel oyuncu, “Youtube kanalım sayesinde birçok farklı içerikle sevenlerimi buluşturuyorum."

"Hayatımda ilk kez denediğim bazı şeyler var ve bunlar beni heyecanlandırıyor. Bu defa bir vapur kullandım ve çok eğlendim. Önümüzdeki günlerde daha da keyifli içerikler yayınlayacağım” dedi.