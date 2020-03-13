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13.03.2020 - 15:44 |

Fulya Zenginer vapur kullandı

Kendisine ait Youtube kanalından yayın yapan oyuncu Fulya Zenginer, Kadıköy - Eminönü vapurunun kaptan köşküne geçti.

Fulya Zenginer vapur kullandı

“Eminönü yolcusu kalmasın” diye yolculara seslenen Fulya Zenginer, yolcuları şaşırttı. Hayatında ilk kez böyle bir şeyi deneyimlediğini dile getiren güzel oyuncu, “Youtube kanalım sayesinde birçok farklı içerikle sevenlerimi buluşturuyorum."

"Hayatımda ilk kez denediğim bazı şeyler var ve bunlar beni heyecanlandırıyor. Bu defa bir vapur kullandım ve çok eğlendim. Önümüzdeki günlerde daha da keyifli içerikler yayınlayacağım” dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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