Funda Arar'dan doğum günü paylaşımı

Funda Arar, dün akşam doğum gününü kutladı. 45 yaşına giren şarkıcı, corona virüs nedeniyle kutlamayı evde yaptı.

Kendi hazırladığı pastası ile birlikte ailece bir kutlama yapan Funda Arar, pastanın üzerindeki kalın muma da değinmeden edemedi. Arar şöyle dedi:

“Arayan, soran, doğum günümü kutlayan tüm dostlara çok teşekkür ederim. Pastamı da kendim yaptım ama ince mum bulamadık. Olsun,sağlık olsun.”