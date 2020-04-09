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09.04.2020 - 11:38 |

Funda Arar'dan doğum günü paylaşımı

Şarkıcı Funda Arar, sosyal medya hesabından hem kendine yaptığı doğum günü pastasını paylaştı hem de yaş gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

Funda Arar'dan doğum günü paylaşımı

Funda Arar, dün akşam doğum gününü kutladı. 45 yaşına giren şarkıcı, corona virüs nedeniyle kutlamayı evde yaptı.

Kendi hazırladığı pastası ile birlikte ailece bir kutlama yapan Funda Arar, pastanın üzerindeki kalın muma da değinmeden edemedi. Arar şöyle dedi:

“Arayan, soran, doğum günümü kutlayan tüm dostlara çok teşekkür ederim. Pastamı da kendim yaptım ama ince mum bulamadık. Olsun,sağlık olsun.”

Funda Arardan doğum günü paylaşımı

Büşra Pekin: Sen hangi karantina karakterisin?Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı bir video ile takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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