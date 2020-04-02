Furkan Palalı 35 ailenin iki aylık ihtiyacını karşıladı

Furkan Palalı, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, büyük fedakârlıklarla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek oldu ve Anadolu yakasında bulunan bir eğitim araştırma hastanesine yemek gönderdi.

Öte yandan Palalı, şarkıcı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına da destek vererek 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını da karşıladı.