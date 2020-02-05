Gaga’dan ilanı aşk!

ABD’nin sıra dışı isimlerinden Lady Gaga, aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz yıl adı Bradley Cooper ile ilişki dedikodularına karışan şarkıcı, sessizliğini bozdu ve aralık ayından beri birliktelik yaşadığı yeni sevgilisi Michael Polansky’ye aşkını sosyal medyadan ilan etti. Sarmaş dolaş halde çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Gaga, karenin altına şu notu düştü:



“Miami’de çok eğlenceli zaman geçirdik. Tüm hayranlarıma sevgilerimi yolluyorum. En iyisi sizsiniz!” Yaklaşık 40 milyon takipçisi bulunan sanatçı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.









Öte yandan binlerce tebrik mesajı alan Gaga’nın sevgilisi Polansky, Harvard mezunu... The Parker Group şirketinin CEO’su olan Polansky, Facebook’un kurucu ortaklarından Sean Parker ile Institute For Cancer Immunotherapy’de (Kansere Bağışıklık Tedavisi Enstitüsü) çalışıyor.