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12.04.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Gaga’yı istiyor’

Onur Büyüktopçu, önceki gün maske ve eldiven takarak, Etiler’de bir marketten alışveriş yaptı.

‘Gaga’yı istiyor’

26 gündür evde olduğunu belirten oyuncu, “Karantina dönemini kimle geçirmek isterdiniz?” sorusuna, “Lady Gaga... Şarkı söylüyor, çılgınlık yapıyor. Ama bir yerden sonra insanı yorardı herhalde. Türkler’den ise Nergis Kumbasar’la kalmak isterdim” yanıtını verdi. 

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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