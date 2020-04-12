‘Gaga’yı istiyor’

26 gündür evde olduğunu belirten oyuncu, “Karantina dönemini kimle geçirmek isterdiniz?” sorusuna, “Lady Gaga... Şarkı söylüyor, çılgınlık yapıyor. Ama bir yerden sonra insanı yorardı herhalde. Türkler’den ise Nergis Kumbasar’la kalmak isterdim” yanıtını verdi.