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HaberlerMagazin Haberleri Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
17.09.2020 - 21:59 |

Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GalatasarayHajduk Split maçı için geri sayım başladı. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. ön eleme turunda sahasında Hajduk Split'i konuk etmeye hazırlanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Galatasaray Hajduk Split maçı için geri sayım başladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak zorlu mücadele öncesi en çok araştırılan konuları derledik...

GALATASARAY HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Hajduk Split maçı 24 Eylül saat 20:00'de başlayacak ve mücadele D-Smart'ın Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre, Feghouli, Falcao

  

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