• 21 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı açıkladı! Yeni yarışmacı geliyor
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Büyük heyecanın yaşandığı Survivor'da Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu kaybeden Ünlüler ise bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı. Öte yandan Ünlüler takımına bir yarışmacı daha geliyor.
• 21 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
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Gonca ve Hanzade dokunulmazlık yarışmasında karşı karşıya geldi. İki isim yarışırken Steven Gonca'ya " O da kendini koruyor ona bakarsan" dedi. Çağrı ve Doğan'ın araya girmesiyle bir anda gerginlik yükseldi.
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