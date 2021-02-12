Aleyna Tilki: Bu dediğim için dalga geçecekler

NASREDDİN HOCA BENZETMESİ Aleyna Tilki, "Nasrettin Hoca'nın tarzı benimkine benziyor" açıklamasının sorulması üzerine, "Tarzı benziyor bana. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayeler anlatıyorum. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweet'lerim" yanıtını verdi.