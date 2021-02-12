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MESUT YILMAZ
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Bu dediğim için dalga geçecekler

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle hayranlarını korkutan Aleyna Tilki, Bebek'te bir kitapçı çıkışı görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden genç şarkıcı, yeni klibinden ve sosyal medya mesajında kendisini Nasreddin Hoca'ya benzetmesinden bahsetti.

MESUT YILMAZ
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Aleyna Tilki, kas spazmı rahatsızlığının geçtiğini ve iyi olduğunu söyledi. Ardından da yeni klibi hakkında konuştu.

2BENİMLE DALGA GEÇECEKLER

"BENİMLE DALGA GEÇECEKLER"

20 yaşındaki şarkıcı, "Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli hali. Dünyaya açılan bir proje olduğu için tipik Aleyna Tilki hareketleri var ama bir tık kaliteli olanı. Klipte benim bilim insanı yönümde var. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler" dedi.

3NASREDDİN HOCA BENZETMESİ

NASREDDİN HOCA BENZETMESİ

Aleyna Tilki, "Nasrettin Hoca'nın tarzı benimkine benziyor" açıklamasının sorulması üzerine, "Tarzı benziyor bana. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayeler anlatıyorum. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweet'lerim" yanıtını verdi.

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Aleyna, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından; "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" paylaşımını yapmıştı. Şarkıcının bu sözlerine takipçilerden, "Yapma Aleyna, koskoca göl hiç maya tutar mı?", "Nasrettin Tilki" şeklinde esprili yorumlar gelmişti.

5HEDİYE VERDİ

HEDİYE VERDİ

Röportajını bitirip aracına binen Aleyna Tilki'nin camını bir çiçekçi çaldı. Ünlü şarkıcı, uzun süre kendisine övgüler yağdırıp para isteyen çiçekçiyi geri çevirmedi.

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Şoförüne para verip, çıktığı kitapçıdan William Shakespeare kült eserlerinden olan Hamlet kitabını aldırdı. Para isteyen çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, "Abla ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır beni" karşılığını alınca kahkaha attı.

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Aleyna Tilki, gazetecilere, "Bir dahaki sefere sizlere de kitap alıp hediye etmek istiyorum. Keşke herkes birbirine kitap alsa ne güzel olur" diyerek, evinin yolunu tuttu.

8İKİ BÜKLÜM YÜRÜDÜ

İKİ BÜKLÜM YÜRÜDÜ

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi ile oyuncu olarak da sevenlerinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz gün sette yaşadığı kas spazmı ile korkutan Aleyna Tilki, kontrole giderken görüntülenmişti.

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İki büklüm hali ve adım atarken zorlandığı görüşen genç şarkıcı, “Yıkılmadım, ayaktayım. Sette aktif 12 saat çalışıp bir de stüdyoya gidip orada çalışıyorum. Bu hafta İngilizce klibimi çekeceğim. Onun için de uğraşıyorum ama bu hırs değil, çalışma aşkı” sözlerini kullanmıştı.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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