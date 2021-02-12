MESUT YILMAZ
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki: Bu dediğim için dalga geçecekler
Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle hayranlarını korkutan Aleyna Tilki, Bebek'te bir kitapçı çıkışı görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden genç şarkıcı, yeni klibinden ve sosyal medya mesajında kendisini Nasreddin Hoca'ya benzetmesinden bahsetti.
MESUT YILMAZ
• 12 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Aleyna Tilki, kas spazmı rahatsızlığının geçtiğini ve iyi olduğunu söyledi. Ardından da yeni klibi hakkında konuştu.
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"BENİMLE DALGA GEÇECEKLER"
20 yaşındaki şarkıcı, "Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli hali. Dünyaya açılan bir proje olduğu için tipik Aleyna Tilki hareketleri var ama bir tık kaliteli olanı. Klipte benim bilim insanı yönümde var. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler" dedi.
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NASREDDİN HOCA BENZETMESİ
Aleyna Tilki, "Nasrettin Hoca'nın tarzı benimkine benziyor" açıklamasının sorulması üzerine, "Tarzı benziyor bana. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayeler anlatıyorum. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweet'lerim" yanıtını verdi.
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Aleyna, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından; "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" paylaşımını yapmıştı. Şarkıcının bu sözlerine takipçilerden, "Yapma Aleyna, koskoca göl hiç maya tutar mı?", "Nasrettin Tilki" şeklinde esprili yorumlar gelmişti.
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