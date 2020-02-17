17.02.2020 - 09:31 |
Aleyna Tilki ile Aynur Aydın neden küstü?
Bir ara aralarından su sızmayan Aleyna Tilki ve Aynur Aydın, geçtiğimiz yıl bozuşmuştu. Ayrılığın perde arkası ise yeni ortaya çıktı.
Aleyna ile Aynur Aydın’ın arası geçen yaz açılmıştı. Soğukluğun nedeni; Aleyna’nın stili ve magazin açıklamaları konusunda danıştığı Aynur Aydın’ın sözünden dışarı çıkmasıydı.
Aydın geçen hafta “Görüşmeme kararını ben aldım” dedi. Posta'nın haberine göre; önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Aleyna, küslük için şunları söyledi:
“Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu, kimyamız tutmadı. Ayrı düştük.”