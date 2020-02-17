Aleyna Tilki ile Aynur Aydın neden küstü?

Aleyna ile Aynur Aydın’ın arası geçen yaz açılmıştı. Soğukluğun nedeni; Aleyna’nın stili ve magazin açıklamaları konusunda danıştığı Aynur Aydın’ın sözünden dışarı çıkmasıydı.

Aydın geçen hafta “Görüşmeme kararını ben aldım” dedi. Posta'nın haberine göre; önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren Aleyna, küslük için şunları söyledi:

“Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu, kimyamız tutmadı. Ayrı düştük.”