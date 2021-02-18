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• 18 Şubat 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:

Alişan: Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu

Kısa bir süre önce ikinci çocuğu Eliz'i kucağına alan Alişan, reklam yüzü olduğu firmanın tanıtım gecesine katıldı. Minik kızıyla ilgili duygularını dile getiren şarkıcı, koronavirüse yakalanan arkadaşları Demet Akalın ve Okan Kurt'un sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

• 18 Şubat 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
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Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz haftalarda bir kez daha baba olan Alişan, reklam yüzü olduğu firmanın tanıtım gecesine ev sahipliği yaptı.

2KIZIMI KUCAĞIMA ALINCA GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUM

"KIZIMI KUCAĞIMA ALINCA GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUM"

İkinci kez baba olan 44 yaşındaki şarkıcı, “Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu. Onu kucağıma aldığımda geleceğini düşünüyorum. Bir gün gelecek karşıma, ‘Baba birisi var’ diyecek. Şimdiden bunları düşünür oldum" dedi.

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Alişan, iki yaşındaki oğlu Burak’ın, kardeşi Eliz'i kıskanmadığını belirterek; eşi Buse Varol’a çocuk bakımında yardımcı olduğunu söyledi.

4ELİZE BEN BAKTIM

"ELİZ'E BEN BAKTIM"

Şarkıcı, "Eliz'e dün sabaha kadar ben baktım. Buse hiç uyumadığı için çok yorgundu. Çocuk büyütmek gerçekten çok zor, Allah herkese yardım etsin" dedi.

5KIZ BABASI OLMAK KOLAY DEĞİL

"KIZ BABASI OLMAK KOLAY DEĞİL"

Alişan, önceki gün de kızı Eliz'in kucağındayken çekilen karesini takipçileriyle paylaşmış ve gönderisine "Kız babası olmak kolay değil" notunu düşmüştü.

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Öte yandan ünlü şarkıcı, yeni iş birliği hakkında da "Çocuk kısmetiyle gelir derler ya hakikaten öyle oldu” şeklinde yorum yaptı.

7DEMET VE OKAN’IN DURUMU İYİ

'DEMET VE OKAN’IN DURUMU İYİ'

Gecede Alişan’a, birlikte sabah programı sunduğu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un koronavirüse yakalanması hakkında sorular da yöneltildi.

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Ünlü şarkıcı, arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, "Önce Okan korona oldu, Demet izolasyon sürecine girdi. O sürecin bitmesini beklerken daima test yaptırdı. Çarşamba ve perşembe günleri yaptırdığı testlerin sonucu negatif, cuma yaptırdığının sonucu ise pozitif çıktı. Çok şükür ki ağır geçirmiyorlar. Okan grip gibi, ciğerlerinde leke tespit edildi ama durumu iyi" sözleriyle açıkladı.

9ÖNCE OKAN SONRA DEMET

ÖNCE OKAN SONRA DEMET

Geçtiğimiz hafta Demet Akalın, Alişan ile sunduğu programın canlı yayınına katılamamıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Alişan, "Okan’ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. Beş gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle" ifadelerini kullanmıştı.

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Ancak bu açıklamadan birkaç gün sonra Demet Akalın, kendi koronavirüs testinin de pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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