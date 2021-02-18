Alişan: Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu

"KIZIMI KUCAĞIMA ALINCA GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUM" İkinci kez baba olan 44 yaşındaki şarkıcı, “Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu. Onu kucağıma aldığımda geleceğini düşünüyorum. Bir gün gelecek karşıma, ‘Baba birisi var’ diyecek. Şimdiden bunları düşünür oldum" dedi.