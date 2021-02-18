• 18 Şubat 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
Alişan: Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu
Kısa bir süre önce ikinci çocuğu Eliz'i kucağına alan Alişan, reklam yüzü olduğu firmanın tanıtım gecesine katıldı. Minik kızıyla ilgili duygularını dile getiren şarkıcı, koronavirüse yakalanan arkadaşları Demet Akalın ve Okan Kurt'un sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
• 18 Şubat 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
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Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz haftalarda bir kez daha baba olan Alişan, reklam yüzü olduğu firmanın tanıtım gecesine ev sahipliği yaptı.
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Alişan, iki yaşındaki oğlu Burak’ın, kardeşi Eliz'i kıskanmadığını belirterek; eşi Buse Varol’a çocuk bakımında yardımcı olduğunu söyledi.
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Ünlü şarkıcı, arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, "Önce Okan korona oldu, Demet izolasyon sürecine girdi. O sürecin bitmesini beklerken daima test yaptırdı. Çarşamba ve perşembe günleri yaptırdığı testlerin sonucu negatif, cuma yaptırdığının sonucu ise pozitif çıktı. Çok şükür ki ağır geçirmiyorlar. Okan grip gibi, ciğerlerinde leke tespit edildi ama durumu iyi" sözleriyle açıkladı.
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ÖNCE OKAN SONRA DEMET
Geçtiğimiz hafta Demet Akalın, Alişan ile sunduğu programın canlı yayınına katılamamıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Alişan, "Okan’ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. Beş gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle" ifadelerini kullanmıştı.
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