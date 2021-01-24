Almeda Abazi'den karnı burnunda poz

"ÇOCUKLARIMA YETEMEMEKTEN KORKUYORUM" 28 yaşındaki Abazi, "İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?" sorusuna da "Ah hem de nasıl! Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe’yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum" yanıtını vermişti.