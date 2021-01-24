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• 24 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:

Almeda Abazi'den karnı burnunda poz

İkinci kez anne olmak için gün sayan Almeda Abazi, hamileliğinde 22. haftaya girdi. Kızına 'Alina' ismini vereceğini açıklayan 28 yaşındaki Abazi, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.

• 24 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
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Dört yıl önce Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında ise oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çiftten Abazi, hamileliğinde 22. haftaya girdi.

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Doğacak kızına 'Alina' ismini vereceğini açıklayan Almeda Abazi, ayna karşısında verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Anne olmak için gün sayan 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu takipçileri tarafından beğenildi.

4EN MUAZZAM HEDİYE

"EN MUAZZAM HEDİYE"

Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını, "En muazzam hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" sözleriyle duyurmuştu. Abazi ise, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" demişti.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Almeda, korktuğu şeyleri açıklamıştı.

6ÇOCUKLARIMA YETEMEMEKTEN KORKUYORUM

"ÇOCUKLARIMA YETEMEMEKTEN KORKUYORUM"

28 yaşındaki Abazi, "İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?" sorusuna da "Ah hem de nasıl! Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe’yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum" yanıtını vermişti.

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Almeda Abazi, "Efe ile doğacak çocuğunuzun yaş farkı çok az, büyütmekte zorluk çekebilirsin!" diye kendisini uyaran takipçisine de "Evet, 2 yaşında olmuş olacak Efe (İnşallah) bu arada moral için de teşekkür ederim!" diyerek espri yapmıştı.

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