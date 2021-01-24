• 24 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
Almeda Abazi'den karnı burnunda poz
İkinci kez anne olmak için gün sayan Almeda Abazi, hamileliğinde 22. haftaya girdi. Kızına 'Alina' ismini vereceğini açıklayan 28 yaşındaki Abazi, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.
• 24 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
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Dört yıl önce Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında ise oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çiftten Abazi, hamileliğinde 22. haftaya girdi.
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