• 08 Şubat 2021 - 22:38 • Son Güncelleme:
Anlatırken gözyaşlarına boğuldu! 'Survivor benim son şansım'
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler bu akşam ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi Ünlüler takımında yarışan Çağrı'nın anlattıkları izleyicileri oldukça etkiledi. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı, Survivor'ın kendisi için son şans olduğunu ifade etti.
• 08 Şubat 2021 - 22:38 • Son Güncelleme:
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken yaşadığı gerginliklerle adından söz ettiren Çağrı ödül oyunu öncesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
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Survivor'ın benim için bir şans olduğunu hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Benim gördüğüm en namuslu insanlardan biriydi. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz hayat şartlarından dolayı mümkün olmaz. Ben de babam gibi olmak isterdim ama o kadar olamadım.
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Babamı erken kaybettikten sonra işte çocukluğun verdiği şey hem de arkadaş çevresi olabilir hiçbir şey umrunda olmuyor o zaman. Annem de beni mutlu edebilmek adına her şeyini verdi okutmak için. Biz o yolu seçmedik iyi okuyamadık. Bir dönem sonra hazıra da dağ dayanmıyor. Para bitti, etrafımızdaki insanlar bitti.
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Varmış gibi gözüken akrabalar da oldu ama sadece anneme böyle verirken ezdiler. Bunun sorumlusu benim aslında. Annem kanser oldu onu da ben ettiğimi düşünüyorum kanser. Sonrasında annem benim oyuncu olmamı isterdi hep. Allah razı olsun benim burada olmamım sebebi bir dostum vardı. Onun yanına gittim şu an ihtiyacımız olduğunu söyledim. Sonra beni Çukur adlı diziye soktu.
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