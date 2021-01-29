• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Aşk ateşinden yanan Sinan Akçıl'ı sinirlendiren soru!
Oyuncu Burcu Kıratlı ile bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkiden dolayı magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.
• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl, "Burcu Hanım'la yeniden nikah masasına oturacağınız konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna, "Durun şimdi Oğuzhan gibi yapayım hangi mikrofon" yanıtını verdi.
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AKÇIL, İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Tüm bu haberlerin ardından Akçıl, "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim" açıklamasını yapmıştı.
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