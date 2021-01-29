Aşk ateşinden yanan Sinan Akçıl'ı sinirlendiren soru!

AKÇIL, İDDİALARI YALANLAMIŞTI Tüm bu haberlerin ardından Akçıl, "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim" açıklamasını yapmıştı.