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• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Aşk ateşinden yanan Sinan Akçıl'ı sinirlendiren soru!

Oyuncu Burcu Kıratlı ile bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkiden dolayı magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.

• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl, "Burcu Hanım'la yeniden nikah masasına oturacağınız konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna, "Durun şimdi Oğuzhan gibi yapayım hangi mikrofon" yanıtını verdi.

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Akçıl, "Sinan Bey keyfiniz yerinde. Bunu Burcu Hanım'a mı borçlusunuz?" sorusunu ise "Sürpriz arkadaşlar, her şey güzel olacak" şeklinde cevapladı.

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Burcu Kıratlı'yla ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Nez isimli kişinin hamile olduğu haberlerine şarkıcı, "Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz? 'Aşk ateşinden yanıyorum' diyorum arkadaşlar" şeklinde konuştu.

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Birkaç ay önce Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog Nez ile aşk yaşadığı; Nez isimli kadının ünlü popçudan bebek beklediği iddia edilmişti. Hatta Akçıl'ın bu sebeple Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

5AKÇIL, İDDİALARI YALANLAMIŞTI

AKÇIL, İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Tüm bu haberlerin ardından Akçıl, "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim" açıklamasını yapmıştı.

6AŞK ATEŞİ SOĞUKTAN KORUYOR

"AŞK ATEŞİ SOĞUKTAN KORUYOR"

Geçtiğimiz hafta soğuk havaya rağmen şortla görüntülenen Sinan Akçıl, “Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor” açıklamasında bulunmuştu.

7BURCU KIRATLI GÜLÜMSEDİ

BURCU KIRATLI GÜLÜMSEDİ

"Barıştılar ancak evleri birleştirmeyecekler, herkes kendi evinde kalacak" haberlerinin doğru olup olmadığı sorulan Burcu Kıratlı ise gülümsemiş ve "Teşekkürler" demekle yetinmişti.

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31 Aralık 2018 tarihinde evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, dokuz ay sonra boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren ikilinin, yeniden evleneceği iddia ediliyor.

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