• 30 Ocak 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
Aslı Enver şaşırttı! Dikkat çeken Murat Boz detayı
Oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada gezindiği sırada bakın hangi hesabı takip etti? Flaş detayı fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ayrıntıları...
• 30 Ocak 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
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Yaklaşık 1,5 yıl önce şarkıcı Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı flaş hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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