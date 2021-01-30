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• 30 Ocak 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:

Aslı Enver şaşırttı! Dikkat çeken Murat Boz detayı

Oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada gezindiği sırada bakın hangi hesabı takip etti? Flaş detayı fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ayrıntıları...

• 30 Ocak 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
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Yaklaşık 1,5 yıl önce şarkıcı Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı flaş hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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36 yaşındaki güzelin, Instagram platformunda dolaştığı sırada yanlışlıkla eski sevgilisi Murat Boz'un bir fan hesabını takip ettiği iddia edildi.

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SnobMagazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver, uzun süre mutlu bir beraberlik sürdürdüğü Murat Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca hızla takibi bıraktı.

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Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan hamlesinin ekran görüntüsü alınınca, Enver'in eski sevgilisini sosyal medyada stalkladığı (gizlice takip) ortaya çıktı.

5İLİŞKİLERİ NEDEN BİTTİ

İLİŞKİLERİ NEDEN BİTTİ?

Murat Boz'un evlilik fikrine sıcak bakmaması nedeniyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, Ekim 2019'dan bu yana görüşmüyor.

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İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor. Ayrılığa üzülen Aslı Enver ve Murat Boz'un hayranları, "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyor.

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