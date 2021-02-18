'Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişah karşısına çıkıyorsun Ezgi!'

"ÇOK UTANMIŞTIM" Projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu anlatan oyuncu, "Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç’e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca ‘Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi’ demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum" açıklamasını yaptı.