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• 18 Şubat 2021 - 15:04 • Son Güncelleme:

'Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişah karşısına çıkıyorsun Ezgi!'

Oyunculuk kariyerinde başına gelen komik anları anlatan Ezgi Eyüboğlu, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol aldığı süreç hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

• 18 Şubat 2021 - 15:04 • Son Güncelleme:
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Zorlu PSM YouTube kanalında seyirci karşısına çıkan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının bu haftaki konuğu, Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu.

2EE BEN İLGİ ODAĞIYDIM

"EE BEN İLGİ ODAĞIYDIM"

Sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen oyuncu, 'bir evin bir kızı' olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etti. "Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz. Ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca ‘Ee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim’ durumu olabiliyor" sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

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İktisat bölümü mezunu olan Ezgi Eyüboğlu, iktisat biliminin kendisine analitik düşünme anlamında artısı olduğunu belirtirken, oyunculuk kariyerine yönelmeseydi okulda kalarak akademisyen olmak isteyeceğini itiraf etti.

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Güzel oyuncu, 'Gözlerimin İçine Bak' bölümünde İbrahim Selim'in "Hiç estetiğin var mı?" sorusunu, "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var.Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen. Ama estetiğe karşı bir insan da değilim" şeklinde cevapladı.

5ASANSÖRE BİRİ Mİ BİNECEK

"ASANSÖRE BİRİ Mİ BİNECEK?"

"Fotoğraf çekmek için asansörü meşgul ettiğin oldu mu?" sorusuna ise "Asansör aynasında fotoğraf çekmeyi seviyorum. Bu sebeple asansörü meşgul ettiğim çok olmuştur. Onun ayrı bir gerginliği oluyor. Asansör durdu mu, biri mi binecek, hemen normal insan gibi görüneyim ve benzeri. Bu sebeple asansörü meşgul etmişliğim çok vardır" yanıtını verdi.

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Oyunculuk kariyeri boyunca başına gelen komik anları içtenlikle paylaşan Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı süreç için, "Utanarak öğrendim" ifadelerini kullandı.

7ÇOK UTANMIŞTIM

"ÇOK UTANMIŞTIM"

Projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu anlatan oyuncu, "Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç’e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca ‘Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi’ demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum" açıklamasını yaptı.

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Yeni projesi için Ankara’da setinin devam ettiğini anlatan güzel oyuncu, bir istihbarat dizisinde rol aldığını, çok yakında daha detaylı bilgileri paylaşılacağının müjdesini verdi.

9SEVGİLİLER KAVUŞTU

SEVGİLİLER KAVUŞTU

Dominik’te 'Survivor 2021' çekimlerinde olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu’na geçtiğimiz günlerde kavuşmuştu.

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32 yaşındaki güzel, “Oğulcan uzun zamandır Dominik'teydi, birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var biraz alışveriş yapacağız" demişti.

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