UMUT ÜNVER
• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Barış Arduç: Beni topa sokmayın!
Meslektaşı Gupse Özay (36) ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Barış Arduç (33), önceki gün Levent'te objektiflere takıldı.
UMUT ÜNVER
• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Barış Arduç, gazetecilerin röportaj yapmak istemesi üzerine, "Trafik başlamadan eve kaçmam lazım. Daha sonra bol bol konuşuruz" karşılığını verdi.
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Bestemsu Özdemir'in, "Başroller takipçi sayısına göre seçiliyor" açıklaması hakkında ünlü oyuncu, "Beni topa sokmayın" diyerek polemiğe girmekten kaçındı.
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"INSTAGRAM'IN TELEVİZYONDA KARŞILIĞI YOK"
Nişantaşı’nda objektiflere takılan Bestemsu Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili, "Buna yıllardır bakıyorlar, Instagram ile TV'nin ayrı bir şey olduğunu bence tüm sektör anlamıştır. Hâlâ var mı bilmiyorum ama Instagram başka bir dünya. TV'de karşılığı olmadığını, milyonlarca takipçinin televizyonda karşılık görmediğini bir sürü projede gördük" şeklinde konuşmuştu.
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Ünlü oyuncu, "Birinin bin takipçisi vardır ama oyuncudur, ergen kitleye hitap etmiyordur o yüzden bin takipçisi vardır, bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya onunla kıyaslamak da üzücü, biz kalbimizle yapıyoruz bu işi. Benim de neredeyse 10'uncu yılım olacak, iki yıldır hayatımızda olan bir sosyal medya ile bunu kıyaslamak biraz kalp kırar" ifadelerini kullanmıştı.
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"Biz ruhumuzla iş yapan sektörleriz" diyen Bestemsu Özdemir, "Sanal yaptığımız bir şey değil bu. Ben ‘senin takipçi sayın daha az almayalım’ gibi bir şey duymadım, varsa da bu üzücü oyuncular için. Sosyal medyada aktif olmak zorunda değilim ben televizyonda işimi doğru yaptığım sürece" açıklamasını yapmıştı.
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