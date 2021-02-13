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• 13 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu olay oldu!

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasına damga vuran isimlerden olan Barış Murat Yağcı, son görüntüsü ile sosyal medyanın diline düştü.

• 13 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de ikinci olan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündeminden düşmüyor...

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30 yaşındaki oyuncu, Survivor'da birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı (22) ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı.

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Ancak sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile aşk ortaya çıkmıştı. Daha sonra açıklama yapan Barış ve Nisa, görüntüye tepki gösterirken, sevgili olduklarını duyurmuştu.

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Aşkları doludizgin devam eden ikiliden Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etmiş, bu sırada ilgi odağı olmuştu.

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Popüler çift, bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başardı. Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı.

6ÇEN BENİM ÇEVGİLİM MİSİN

"ÇEN BENİM ÇEVGİLİM MİSİN?"

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na genelde "Çevgilim çen mi geldin, çen benim çevgilim misin aşkım" diye seslendiğini, çektiği bir video ile açıkladı.

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Survivor Barış'ın Nisa Bölükbaşı videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun açıklaması, takipçileri tarafından tiye alındı.

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Oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasına adım atam Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının tanıtımını Instagram hesabından yapmıştı.

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