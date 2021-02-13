Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu olay oldu!

• 13 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:
Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı videosu olay oldu!
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasına damga vuran isimlerden olan Barış Murat Yağcı, son görüntüsü ile sosyal medyanın diline düştü.
• 13 Şubat 2021 - 13:10 • Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de ikinci olan ve şimdilerde şarkıcılığa soyunan Barış Murat Yağcı, magazin gündeminden düşmüyor...
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30 yaşındaki oyuncu, Survivor'da birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı (22) ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başladıkları iddiasını her defasında yalanlamıştı.
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