Başak Dizer'e korkunç mesaj: Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın

ÜST MAHKEME DE ONAYLADI Şahıs hakkında açılan ceza davası devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden mahkemeye başvurdu. Bahsi geçen kişinin tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden Tatlıtuğ çiftinin avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Tedbir kararını hiçe sayan S.A, Başak Dizer’e ‘Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın’ şeklinde mesajlar atmıştır. Davalının ‘zorlama hapsi’ ile cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.