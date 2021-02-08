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• 08 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Başak Dizer'e korkunç mesaj: Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bir şahsın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip tedbir karar aldırmıştı. Bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulunan çift, şahsın karara aykırı davranarak ölüm tehditlerini sürdürdüğünü öne sürdü.

• 08 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bir kişinin kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuş, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı.

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Hürriyet'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları şahıs hakkında bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

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Şahıs, Başak Dizer’in Harbiye’de işlettiği restoranı bastığı iddiasıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ ile Dizer, Sinan Altıntaş’ın kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma talep etti.

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Mahkeme söz konusu kişiye üç ay süreyle ünlü çifte yönelik tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulundukları konuta yaklaşmamasına karar vermişti. Öte yandan şahıs hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı.

5ÜST MAHKEME DE ONAYLADI

ÜST MAHKEME DE ONAYLADI

Şahıs hakkında açılan ceza davası devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden mahkemeye başvurdu. Bahsi geçen kişinin tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden Tatlıtuğ çiftinin avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Tedbir kararını hiçe sayan S.A, Başak Dizer’e ‘Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın’ şeklinde mesajlar atmıştır. Davalının ‘zorlama hapsi’ ile cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

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Ancak mahkeme, mesajların S.A tarafından gönderildiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle Tatlıtuğ çiftinin ‘zorlama hapsi’ talebini reddetti.

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Tatlıtuğ çifti, mahkemenin aleyhlerine verdiği karara itiraz etti. Ancak bir üst mahkeme de verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Tatlıtuğ çiftinin itirazını reddetti.

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