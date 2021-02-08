• 08 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Başak Dizer'e korkunç mesaj: Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bir şahsın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip tedbir karar aldırmıştı. Bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulunan çift, şahsın karara aykırı davranarak ölüm tehditlerini sürdürdüğünü öne sürdü.
• 08 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bir kişinin kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuş, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı.
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