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• 20 Ocak 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:

Berfu Yenenler: Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler?

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Eser Yenenler'in (37) eşi Berfu Yenenler (26), bir takipçisinden gelen "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna tepki gösterdi.

• 20 Ocak 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.

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Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini açıklayan Yenenler, bir takipçisinin "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna yanıt verdi.

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"Ayıp" diyen takipçisine sinirlenen Berfu Yenenler, "Niye içinde kendi çocuğumu taşıdığım karnım ayıp oluyor, çok pardon?" ifadelerini kullandı.

4Berfu Yenenler sosyal medya hesabından açıklamayı yaptı:

Berfu Yenenler sosyal medya hesabından açıklamayı yaptı:

"Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun? O parçanın içinde çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım, neden göstermeyeyim, neden sevmeyeyim? Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler arkadaşlar? Canım karnım, canım vücudum. Bunları yaşayabildiğim için çok teşekkür ederim, çok şükür."

5BEN SENİ KLONLAMAYI NASIL BAŞARIYORUM

"BEN SENİ KLONLAMAYI NASIL BAŞARIYORUM?"

Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü, "Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?" ifadeleriyle paylaşmıştı.

6DENİZ KOKUSU ALAMADIM DİYE AĞLADIM

"DENİZ KOKUSU ALAMADIM DİYE AĞLADIM"

Hamileliğinde 29'uncu haftaya giren Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti:"Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor..."

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"Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam beş kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi."

8VER BAKALIM YANAKTAN BİR LOKMA KOCAM

"VER BAKALIM YANAKTAN BİR LOKMA KOCAM"

Geçtiğimiz ay kendisinden 11 yaş büyük eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan 25 yaşındaki Berfu Yenenler, gönderisine esprili bir not düşmüştü.

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"Yıl dönümümüz kutlu olsun. Ver bakalım yanaktan bir lokma kocam. Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Tebrikler kocam, nice senelerimiz olsun. Bakalım her sene bir çocuk daha yapmaya devam edecek miyiz? Seneye görüşürüz."

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Eser Yenenler ise bu kareyi, "Göz açıp, kapayıncaya kadar geçen üç yıl. Nice üç yıllarımız olsun karım" notuyla paylaşmıştı.

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