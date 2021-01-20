Berfu Yenenler: Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler?

Berfu Yenenler sosyal medya hesabından açıklamayı yaptı: "Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun? O parçanın içinde çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım, neden göstermeyeyim, neden sevmeyeyim? Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler arkadaşlar? Canım karnım, canım vücudum. Bunları yaşayabildiğim için çok teşekkür ederim, çok şükür."