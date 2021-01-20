• 20 Ocak 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
Berfu Yenenler: Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler?
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Eser Yenenler'in (37) eşi Berfu Yenenler (26), bir takipçisinden gelen "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna tepki gösterdi.
• 20 Ocak 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.
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Berfu Yenenler sosyal medya hesabından açıklamayı yaptı:
"Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun? O parçanın içinde çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım, neden göstermeyeyim, neden sevmeyeyim? Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler arkadaşlar? Canım karnım, canım vücudum. Bunları yaşayabildiğim için çok teşekkür ederim, çok şükür."
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