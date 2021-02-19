• 19 Şubat 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
Berfu Yenenler: Yeni kiracı geliyor Kuzey Bey!
İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan Berfu ve Eser Yenenler çifti, oğulları Kuzey'in yatağına tahliye emri çıkarttı. 29 yaşındaki Berfu Yenenler, konuyla ilgili, "Bunu yapmayacağımı kimse düşünmemişti herhalde! Yeni kiracı geliyor Kuzey Bey" şeklinde esprili bir not paylaştı.
• 19 Şubat 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Yenenler, hamileliğinde 33. haftaya girdi.
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KUZEY'İN YATAĞINA TAHLİYE EMRİ!
İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Yenenler çifti, oğulları Kuzey'in yatağına tahliye emri çıkarttı. Berfu Yenenler, Kuzey'in beşiğine "Yeni kiracı nisan ayında taşınacağı için yatağı boşaltmanız gerekir. Saygılarımla, anne ve baba..." notunu astı.
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"HEYECANDAN YERİMDE DURAMIYORUM"
Karnı burnunda yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Berfu Yenenler, gönderisine, şu notu düşmüştü: Göbüş güncellemesi... 32. haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum resmen. Mete Emmi Bey; sağlıkla gelir misiniz efendim? Buralarda sizi bekliyoruz.
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BERFU'YU SİNİRLENDİREN YORUM
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yenenler, bir takipçisinin "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna yanıt vermişti. O kullanıcıya sinirlenen Berfu Yenenler, "Niye içinde kendi çocuğumu taşıdığım karnım ayıp oluyor, çok pardon?" ifadelerini kullanmıştı.
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