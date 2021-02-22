• 22 Şubat 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
Berfu'dan Eser Yenenler paylaşımı: Sonunda eşitlendik
Oyuncu Eser Yenenler'den (36) ikinci çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Berfu Yenenler (26), eşi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
• 22 Şubat 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
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Eser Yenenler-Berfu Yıldız çifti, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.
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İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi ile ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
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"HEYECANDAN YERİMDE DURAMIYORUM"
Karnı burnunda yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Berfu Yenenler, gönderisine; "Göbüş güncellemesi... 32. haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum resmen. Mete Emmi Bey; sağlıkla gelir misiniz efendim? Buralarda sizi bekliyoruz" notunu düşmüştü.
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