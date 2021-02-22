Berfu'dan Eser Yenenler paylaşımı: Sonunda eşitlendik

BERFU'YU KIZDIRAN YORUM Geçtiğimiz aylarda Yenenler, bir takipçisinin "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna yanıt veren Berfu Yenenler, "Niye içinde kendi çocuğumu taşıdığım karnım ayıp oluyor, çok pardon?" ifadelerini kullanmıştı.