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• 22 Şubat 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:

Berfu'dan Eser Yenenler paylaşımı: Sonunda eşitlendik

Oyuncu Eser Yenenler'den (36) ikinci çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Berfu Yenenler (26), eşi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

• 22 Şubat 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
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Eser Yenenler-Berfu Yıldız çifti, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.

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Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini duyuran Yenenler, hamileliğinde 33. haftaya girdi.

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İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi ile ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

4SONUNDA EŞİTLENDİK

"SONUNDA EŞİTLENDİK"

25 yaşındaki Yenenler, fotoğrafına "Sonunda eşitlendik" notunu düştü. Berfu Yenenler'in karesi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

5KUZEYİN YATAĞINA TAHLİYE EMRİ

KUZEY'İN YATAĞINA TAHLİYE EMRİ!

Pandemi sürecinde sosyal medyayı daha aktif kullanan Yenenler, geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey'in yatağına tahliye emri çıkartmıştı.

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Kuzey'in beşiğine "Yeni kiracı nisan ayında taşınacağı için yatağı boşaltmanız gerekir. Saygılarımla, anne ve baba..." notunu asan Berfu Yenenler, "Bunu yapmayacağımı kimse düşünmemişti herhalde! Yeni kiracı geliyor Kuzey Bey" ifadelerini kullanmıştı.

7HEYECANDAN YERİMDE DURAMIYORUM

"HEYECANDAN YERİMDE DURAMIYORUM"

Karnı burnunda yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Berfu Yenenler, gönderisine; "Göbüş güncellemesi... 32. haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum resmen. Mete Emmi Bey; sağlıkla gelir misiniz efendim? Buralarda sizi bekliyoruz" notunu düşmüştü.

8BERFUYU KIZDIRAN YORUM

BERFU'YU KIZDIRAN YORUM

Geçtiğimiz aylarda Yenenler, bir takipçisinin "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna yanıt veren Berfu Yenenler, "Niye içinde kendi çocuğumu taşıdığım karnım ayıp oluyor, çok pardon?" ifadelerini kullanmıştı.

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