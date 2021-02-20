UMUT ÜNVER
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Bergüzar Korel: Önlemler çok sıkı
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platformda kamera karşısına geçmeye hazırlanan Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler’de mutfak araç gereçleri satan bir mağaza çıkışı görüntülendi. Korel’e meslektaşı ve yakın arkadaşı Beyza Şekerci’nin de eşlik ettiği görüldü.
UMUT ÜNVER
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Mağaza çıkışı ayaküstü soruları yanıtlayan Bergüzar Korel, "Evde yenilikler mi var?" sorusuna, "Bitti. Eksiklerim vardı, çok eskimişti bazı şeylerim, onları yeniledim. Mutfağımı yeniledim. Pandemide herkes evlere sardı. İhtiyaçtan yapılması gerekiyordu. Biz de Beyza’yla geldik, şimdi eve gidiyoruz. Çocuklar bekliyor" dedi.
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"SENARYOYU TEKRAR YOLLADILAR"
Yeni dizisinin mart sonu ya da nisan gibi başlayacağını duyuran oyuncu, pandemi döneminde çalışmayacağını söylediği hatırlatılınca, "Senaryosu güzel, pandemide okumuştum. Affımı istemiştim, sonra onlar bir daha yolladılar ve tekrar görüştük. Mart sonu, nisan başı biraz daha rahatlayacağız gibi geliyor. Bizim sektörde önlemler çok sıkı gerçekten, çalışacağım şirkete de güveniyorum. Bakalım inşallah güzel olur” şeklinde konuştu.
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