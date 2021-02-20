Bergüzar Korel: Önlemler çok sıkı

"SENARYOYU TEKRAR YOLLADILAR" Yeni dizisinin mart sonu ya da nisan gibi başlayacağını duyuran oyuncu, pandemi döneminde çalışmayacağını söylediği hatırlatılınca, "Senaryosu güzel, pandemide okumuştum. Affımı istemiştim, sonra onlar bir daha yolladılar ve tekrar görüştük. Mart sonu, nisan başı biraz daha rahatlayacağız gibi geliyor. Bizim sektörde önlemler çok sıkı gerçekten, çalışacağım şirkete de güveniyorum. Bakalım inşallah güzel olur” şeklinde konuştu.