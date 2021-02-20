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UMUT ÜNVER
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Bergüzar Korel: Önlemler çok sıkı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platformda kamera karşısına geçmeye hazırlanan Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler’de mutfak araç gereçleri satan bir mağaza çıkışı görüntülendi. Korel’e meslektaşı ve yakın arkadaşı Beyza Şekerci’nin de eşlik ettiği görüldü.

UMUT ÜNVER
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Mağaza çıkışı ayaküstü soruları yanıtlayan Bergüzar Korel, "Evde yenilikler mi var?" sorusuna, "Bitti. Eksiklerim vardı, çok eskimişti bazı şeylerim, onları yeniledim. Mutfağımı yeniledim. Pandemide herkes evlere sardı. İhtiyaçtan yapılması gerekiyordu. Biz de Beyza’yla geldik, şimdi eve gidiyoruz. Çocuklar bekliyor" dedi.

2SENARYOYU TEKRAR YOLLADILAR

"SENARYOYU TEKRAR YOLLADILAR"

Yeni dizisinin mart sonu ya da nisan gibi başlayacağını duyuran oyuncu, pandemi döneminde çalışmayacağını söylediği hatırlatılınca, "Senaryosu güzel, pandemide okumuştum. Affımı istemiştim, sonra onlar bir daha yolladılar ve tekrar görüştük. Mart sonu, nisan başı biraz daha rahatlayacağız gibi geliyor. Bizim sektörde önlemler çok sıkı gerçekten, çalışacağım şirkete de güveniyorum. Bakalım inşallah güzel olur” şeklinde konuştu.

3HERKES SEÇİMİNDE ÖZGÜRDÜR

"HERKES SEÇİMİNDE ÖZGÜRDÜR"

Yapımcıların sosyal medya takipçi sayılarına göre başrol ve oyuncu seçtiği iddialarına Bergüzar Korel, "Hiç haberim yok, sizlerden duyuyorum. Herkes seçiminde özgürdür, ben bir oterite değilim, bir şey diyemem ki” karşılığını verdi.

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"Sosyal medyadaki takipçi sayısının reytinglere etkisi olur mu?" sorusunu ise başarılı oyuncu, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum” şeklinde cevapladı.

5AÇIKLAMAYA YETKİM YOK

"AÇIKLAMAYA YETKİM YOK"

İkinci kez anne olan Bergüzar Korel, "Set çalışma saatlerinizde bir tasarrufunuz olacak mı?" sorusu üzerine, "Sözleşme aşamasında konuşuruz onları. Onlarla konuşmam gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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Yeni dizisindeki partneri sorulan 38 yaşındaki oyuncu, "Bunları söylemeye yetkim yok, oldukça sizler de duyarsınız” diye konuştu.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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