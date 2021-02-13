• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Beste Açar'ın Kayahan özlemi
Kansere yenik düşen usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, oğlu Rüzgar'ın dedesinin mezarına su döktüğü anları sosyal medyada paylaşıp, "Babam seni çok özledim demek çok özlemsiz bir ifade. Anlatamam, yazamam ve söyleyemem" ifadelerini kullandı.
• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.
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Beste Açar'ın duygusal mesajı şöyle:
"Bu videoyu neden paylaşıyorum biliyor musunuz? Biraz önce yaşadığım bir durumdan sonra fotoğraflarıma bakarken bu video çıktı karşıma. 'Doğru yanlışın ötesinde bir yer var gel orada buluşalım' demiş ya Mevlana. İşte çocuk bakış açısıyla bir sahne..."
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