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• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Beste Açar'ın Kayahan özlemi

Kansere yenik düşen usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, oğlu Rüzgar'ın dedesinin mezarına su döktüğü anları sosyal medyada paylaşıp, "Babam seni çok özledim demek çok özlemsiz bir ifade. Anlatamam, yazamam ve söyleyemem" ifadelerini kullandı.

• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.

2Beste Açarın duygusal mesajı şöyle:

Beste Açar'ın duygusal mesajı şöyle:

"Bu videoyu neden paylaşıyorum biliyor musunuz? Biraz önce yaşadığım bir durumdan sonra fotoğraflarıma bakarken bu video çıktı karşıma. 'Doğru yanlışın ötesinde bir yer var gel orada buluşalım' demiş ya Mevlana. İşte çocuk bakış açısıyla bir sahne..."

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"Onun realitesinde dedesine su verdiği için içtiğini düşünüp mutlu oluyor. Bizim yetişkin versiyonlarımızda ise küçücük duygusal bir tebessüm..."

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"Bir şeyi nasıl görmeyi seçiyorsan onun içinde onu öyle deneyimliyorsun. Seni mutlu eden her şeyi doyasıya yap. Bir gün kim olursan ol bedenini bırakıp yuvaya döneceksin zaten..."

5

"Her şeyin hakkını ver. Keşkeleriniz değil bir dolu iyi kileriniz olsun. Babam seni çok özledim demek çok özlemsiz bir ifade. Anlatamam, yazamam, söyleyemem."

6

Beste Açar'ın paylaşımına "Yeri doldurulamaz", "Gençliğim onun şarkılarıyla geçti", "Bambaşka biriydi", "Seni çok seven bir nesil var" şeklinde yorumlar yazan sosyal medya kullanıcıları, Kayahan'a özlemlerini dile getirdiler.

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