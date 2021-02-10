• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Bestemsu Özdemir: Instagram'ın TV'de karşılığı yok
Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam cilt bakımı yaptırdığı Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Özdemir, son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili olarak ilginç tespitlerde bulundu.
• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Evini taşıyacağını ve çok telaşlı olduğunu söyleyen Bestemsu Özdemir, "Cilt bakımından geliyorum, ev taşıyacağım beni bekliyorlar. Evi gidip toplayacağım, bugün set olmadığı için evi taşıyorum. Anadolu Yakası'ndayım, ben mutluyum orada üç yıldır oradayım, buraya sosyalleşmeye geliyorum” dedi.
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"KÖTÜYÜ OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"
Bestemsu Özdemir, kötü karakterleri oynamayı sevdiğini, bu durumun kendisine alan yarattığını belirterek, "Kötüyü oynamak inanılmaz keyifli, oynarken çok eğleniyorum. Ben sevdim kötüyü oynamayı, kötü iyiymiş, iyi kız da tamam güzel ama kötüyü oynamak daha alan sağlıyor. Hem akılda kalıyor hem benim için daha fazla alan daha fazla şey yapmak demek, bu da avantaj" şeklinde konuştu.
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"INSTAGRAM'IN TELEVİZYONDA KARŞILIĞI YOK"
Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili de konuştu. Sosyal medyanın televizyonda karşılığı olmadığını, milyonlarca takipçisi olanların beyaz ekranda karşılık bulmadığını ifade eden Özdemir, bu durumun oyuncularda kalp kırıklığı yarattığını anlattı.
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Ünlü oyuncu, "Birinin bin takipçisi vardır ama oyuncudur, ergen kitleye hitap etmiyordur o yüzden bin takipçisi vardır, bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya onunla kıyaslamak da üzücü, biz kalbimizle yapıyoruz bu işi. Benim de neredeyse 10'uncu yılım olacak, iki yıldır hayatımızda olan bir sosyal medya ile bunu kıyaslamak biraz kalp kırar" ifadelerini kullandı.
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