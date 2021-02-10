Bestemsu Özdemir: Instagram'ın TV'de karşılığı yok

Ünlü oyuncu, "Birinin bin takipçisi vardır ama oyuncudur, ergen kitleye hitap etmiyordur o yüzden bin takipçisi vardır, bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya onunla kıyaslamak da üzücü, biz kalbimizle yapıyoruz bu işi. Benim de neredeyse 10'uncu yılım olacak, iki yıldır hayatımızda olan bir sosyal medya ile bunu kıyaslamak biraz kalp kırar" ifadelerini kullandı.