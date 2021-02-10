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• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Bestemsu Özdemir: Instagram'ın TV'de karşılığı yok

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam cilt bakımı yaptırdığı Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Özdemir, son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili olarak ilginç tespitlerde bulundu.

• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Evini taşıyacağını ve çok telaşlı olduğunu söyleyen Bestemsu Özdemir, "Cilt bakımından geliyorum, ev taşıyacağım beni bekliyorlar. Evi gidip toplayacağım, bugün set olmadığı için evi taşıyorum. Anadolu Yakası'ndayım, ben mutluyum orada üç yıldır oradayım, buraya sosyalleşmeye geliyorum” dedi.

2RESTORANDAN ZARAR ETTİM

"RESTORANDAN ZARAR ETTİM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl bir arkadaşıyla ortaklaşa açtığı Nişantaşı’ndaki restoran işinden zarar edip ayrıldığını söyledi.

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"Ucundan ben de zarar ettim, Allah’ın sevdiği kuluymuşum pandemiden önce ortaklıktan ayrıldı. Şimdi bildiğim işler oyunculuk ve tekstille ilgili birtakım işler yapacağım. Ben tekstli okudum bildiğim işler."

4KÖTÜYÜ OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM

"KÖTÜYÜ OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Bestemsu Özdemir, kötü karakterleri oynamayı sevdiğini, bu durumun kendisine alan yarattığını belirterek, "Kötüyü oynamak inanılmaz keyifli, oynarken çok eğleniyorum. Ben sevdim kötüyü oynamayı, kötü iyiymiş, iyi kız da tamam güzel ama kötüyü oynamak daha alan sağlıyor. Hem akılda kalıyor hem benim için daha fazla alan daha fazla şey yapmak demek, bu da avantaj" şeklinde konuştu.

5INSTAGRAMIN TELEVİZYONDA KARŞILIĞI YOK

"INSTAGRAM'IN TELEVİZYONDA KARŞILIĞI YOK"

Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili de konuştu. Sosyal medyanın televizyonda karşılığı olmadığını, milyonlarca takipçisi olanların beyaz ekranda karşılık bulmadığını ifade eden Özdemir, bu durumun oyuncularda kalp kırıklığı yarattığını anlattı.

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"Buna yıllardır bakıyorlar, Instagram ile TV ayrı bir şey olduğunu bence tüm sektör anlamıştır. Hâlâ var mı bilmiyorum ama Instagram başka bir dünya, televizyonda karşılığı olmadığını bence milyonlarca takipçinin televizyonda karşılık görmediğini bir sürü projede gördük."

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Ünlü oyuncu, "Birinin bin takipçisi vardır ama oyuncudur, ergen kitleye hitap etmiyordur o yüzden bin takipçisi vardır, bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya onunla kıyaslamak da üzücü, biz kalbimizle yapıyoruz bu işi. Benim de neredeyse 10'uncu yılım olacak, iki yıldır hayatımızda olan bir sosyal medya ile bunu kıyaslamak biraz kalp kırar" ifadelerini kullandı.

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"Biz ruhumuzla iş yapan sektörleriz" diyen Bestemsu Özdemir, "Sanal yaptığımız bir şey değil bu. Ben ‘senin takipçi sayın daha az almayalım’ gibi bir şey duymadım, varsa da bu üzücü oyuncular için. Sosyal medyada aktif olmak zorunda değilim ben televizyonda işimi doğru yaptığım sürece" şeklinde konuştu.

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET

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