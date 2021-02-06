• 06 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
Brad Pitt ve Jennifer Aniston aynı evde mi yaşıyor?
2005 yılında ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un, aynı evde kaldığı konuşuluyor. Aniston'un Instagram hesabında paylaştığı gönderisinde, koltukta yatan kişinin Pitt olduğu iddia edildi.
• 06 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.
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