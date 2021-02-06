Brad Pitt ve Jennifer Aniston aynı evde mi yaşıyor?

Bir dedikodu sitesi de bu konuyla ilgili sosyal medyada "Bunun Brad Pitt olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 49'u kanepedeki kişinin Pitt olduğunu savunurken, yüzde 51'i de bir başkası olduğuna dair görüş bildirdi.