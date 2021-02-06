Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Brad Pitt ve Jennifer Aniston aynı evde mi yaşıyor?
• 06 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:

Brad Pitt ve Jennifer Aniston aynı evde mi yaşıyor?

2005 yılında ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un, aynı evde kaldığı konuşuluyor. Aniston'un Instagram hesabında paylaştığı gönderisinde, koltukta yatan kişinin Pitt olduğu iddia edildi.

• 06 Şubat 2021 - 10:03 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.

2

İlişkileri çok uzun zaman önce bitmesine rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde üst sıralarda yer alan Pitt ve Aniston hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

3PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün köpeği Clyde ile ev pozunu yayınladı. Aniston'un paylaşımındaki bir detay 51 yaşındaki oyuncunun takipçilerini heyecanlandırdı. Fotoğrafta kanepede yatan ve erkek olduğu düşünülen kişinin Brad Pitt olduğu öne sürüldü.

4

Bir dedikodu sitesi de bu konuyla ilgili sosyal medyada "Bunun Brad Pitt olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 49'u kanepedeki kişinin Pitt olduğunu savunurken, yüzde 51'i de bir başkası olduğuna dair görüş bildirdi.

5

Öte yandan Brad Pitt'in annesi Jane Pitt'in, oğlunu eski eşi Jennifer Aniston ile barıştırmaya çalıştığı konuşulmuştu. ABD basınına göre; Anne Pitt, ikinci gelini Angelina Jolie'den nefret ediyor, Aniston'u seviyordu.

6EVLİLİKLERİ BEŞ YIL SÜRMÜŞTÜ

EVLİLİKLERİ BEŞ YIL SÜRMÜŞTÜ

1998'de tanışan oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 2000 yılında evlenmişti. Ancak ikili, 2005'te yollarını ayırmıştı.

7ALDATMA İDDİALARI

ALDATMA İDDİALARI

O dönemlerde Pitt ile Aniston'un boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

8

5 yıl önce ayrılan Jolie ile Pitt, 2019'da resmi olarak yollarını ayırmıştı. İkilinin; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, ikizler Knox ve Vivienne'in adlarında üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.

9

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA /BACKGRID UK / SPLASH NEWS

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Erol Bulut'tan son dakika Luiz Gusavo kararı!

Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...

ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı

Son dakika - Şansal Büyüka'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim sözleri! 'Alo ben Emre Abin!'

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet