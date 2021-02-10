â€¢ 10 Åžubat 2021 - 08:50 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Burcu KÄ±ratlÄ± ve Sinan AkçÄ±lâ€™Ä±n nikah tarihi belli oldu
Bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k yaÅŸadÄ±klarÄ± aÅŸkla sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelen ÅŸarkÄ±cÄ± Sinan AkÃ§Ä±l ile oyuncu Burcu KÄ±ratlÄ±â€™nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz haftalarda ikinci kez nikah masasÄ±na oturacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Ã‡iftin nikah tarihi belli oldu.
â€¢ 10 Åžubat 2021 - 08:50 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1
1 AralÄ±k 2018 tarihinde evlenen Burcu KÄ±ratlÄ± ile Sinan AkÃ§Ä±l, dokuz ay sonra boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±lÄ±ÄŸa uzun sÃ¼re dayanamayan ve iliÅŸkilerini bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k sÃ¼rdÃ¼ren ikilinin, yeniden evleneceÄŸi iddia edilmiÅŸti.
3
5
7