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â€¢ 10 Åžubat 2021 - 08:50 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Burcu KÄ±ratlÄ± ve Sinan AkçÄ±lâ€™Ä±n nikah tarihi belli oldu

Bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k yaÅŸadÄ±klarÄ± aÅŸkla sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelen ÅŸarkÄ±cÄ± Sinan AkÃ§Ä±l ile oyuncu Burcu KÄ±ratlÄ±â€™nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz haftalarda ikinci kez nikah masasÄ±na oturacaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Ã‡iftin nikah tarihi belli oldu.

â€¢ 10 Åžubat 2021 - 08:50 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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1 AralÄ±k 2018 tarihinde evlenen Burcu KÄ±ratlÄ± ile Sinan AkÃ§Ä±l, dokuz ay sonra boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±lÄ±ÄŸa uzun sÃ¼re dayanamayan ve iliÅŸkilerini bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k sÃ¼rdÃ¼ren ikilinin, yeniden evleneceÄŸi iddia edilmiÅŸti.

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HÃ¼rriyetâ€™ten Mehmet ÃœstÃ¼ndaÄŸâ€™Ä±n haberine gÃ¶re KÄ±ratlÄ±-AkÃ§Ä±l Ã§iftinin nikah tarihi belli oldu. Ã‡ift, 22 Åžubat 2021 tarihinde Ä°stanbulâ€™da bir otelde dÃ¼nyaevine girecek. Ä°ÅŸte nikahÄ±n tÃ¼m detaylarÄ±â€¦

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Pandemi koÅŸullarÄ± nedeniyle kÃ¼Ã§Ã¼k bir davetli grubu eÅŸliÄŸinde evlenecek olan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin nikÃ¢h ÅŸahitliÄŸini ise Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ve Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Sibel Can Ã¼stlenecek.

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Ã–te yandan ikili TÃ¼rk Ã¶rf ve adetlerine uygun bir isteme tÃ¶reni de gerÃ§ekleÅŸtirdi. KÄ±z istemeye Burcu KÄ±ratlÄ±â€™nÄ±n ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan AkÃ§Ä±l ve ailesi, site sakinlerini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Â

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Burcu KÄ±ratlÄ± ve Sinan AkÃ§Ä±lâ€™Ä±n gelinlik ve damatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Hakan Akkaya hazÄ±rlÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde son provasÄ±na giden oyuncu Burcu KÄ±ratlÄ±â€™ya annesi GÃ¼l ErÃ§etingÃ¶z de eÅŸlik etti.

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HazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlamak Ã¼zere olan Ã§iftin, balayÄ± iÃ§in de Ä°talyaâ€™nÄ±n romantik destinasyonu Como GÃ¶lÃ¼â€™ne gideceÄŸi iddia edildi.

7SÄ°NAN, BURCUYU ALDATTI MI

SÄ°NAN, BURCU'YU ALDATTI MI?

'GÃ¼naydÄ±n Hafta Sonu'nun yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel programÄ±na konuk olan Sinan AkÃ§Ä±l, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili konuÅŸurken, Burcu KÄ±ratlÄ±'yÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na yanÄ±t vermiÅŸti.

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38 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, "Burcu ile aramÄ±zda bÃ¼yÃ¼k bir sevgi vardÄ±, hÃ¢lÃ¢ da bitmiÅŸ deÄŸil. Aldatma sÃ¶z konusu olamaz. Burcu, melek gibi bir kadÄ±ndÄ±r, aldatsam Ã§arpÄ±lÄ±rdÄ±m" demiÅŸti.

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Sinan AkÃ§Ä±l'Ä±n, AzerbaycanlÄ± sevgilisi uÄŸruna birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Burcu KÄ±ratlÄ±â€™yÄ± terk ettiÄŸi iddia edilmiÅŸti. Ä°hanet haberlerinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan AkÃ§Ä±l, iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± ancak eski eÅŸiyle ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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