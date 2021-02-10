1 AralÄ±k 2018 tarihinde evlenen Burcu KÄ±ratlÄ± ile Sinan AkÃ§Ä±l, dokuz ay sonra boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±lÄ±ÄŸa uzun sÃ¼re dayanamayan ve iliÅŸkilerini bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k sÃ¼rdÃ¼ren ikilinin, yeniden evleneceÄŸi iddia edilmiÅŸti.