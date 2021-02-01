Çağla Şıkel kaslarını sergiledi

"Bana yapılan aşı da olabilir, plesebo da olabilir" diyen Şıkel, "Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi ben de öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız" demişti.