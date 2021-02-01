• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
Çağla Şıkel kaslarını sergiledi
Koronavirüs aşısı için gönüllü olan ve virüse yakalandığı iddiasıyla gündeme gelen Çağla Şıkel, karantinada da sporu aksatmıyor. Ünlü sunucu, son paylaşımıyla karın kaslarını gözler önüne serdi.
• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından spor pozlarını sık sık paylaşan manken ve sunucu Çağla Şıkel, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.
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HASTANEYE KOŞTU
Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulununca soluğu hastanede almıştı. Faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı olan ve ardından koronavirüs testi yaptıran ünlü manken, sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı. Çağla Şıkel, konuyla ilgili, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif" demişti.
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TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ
Şıkel, aşı olduktan sonra, "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" şeklindeki yorumlara isyan etmişti. Çağla Şıkel, şunları söylemişti: Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'mıza başvurarak, gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.
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