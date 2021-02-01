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• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:

Çağla Şıkel kaslarını sergiledi

Koronavirüs aşısı için gönüllü olan ve virüse yakalandığı iddiasıyla gündeme gelen Çağla Şıkel, karantinada da sporu aksatmıyor. Ünlü sunucu, son paylaşımıyla karın kaslarını gözler önüne serdi.

• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından spor pozlarını sık sık paylaşan manken ve sunucu Çağla Şıkel, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

2ÇAĞLADAN SPOR SONRASI POZ

ÇAĞLA'DAN SPOR SONRASI POZ

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, spor sonrası ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Karın kaslarını sergileyen 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in gönderisi kısa sürede 87 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

4HASTANEYE KOŞTU

HASTANEYE KOŞTU

Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulununca soluğu hastanede almıştı. Faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı olan ve ardından koronavirüs testi yaptıran ünlü manken, sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı. Çağla Şıkel, konuyla ilgili, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif" demişti.

5TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ

TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ

Şıkel, aşı olduktan sonra, "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" şeklindeki yorumlara isyan etmişti. Çağla Şıkel, şunları söylemişti: Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'mıza başvurarak, gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.

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"Bana yapılan aşı da olabilir, plesebo da olabilir" diyen Şıkel, "Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi ben de öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız" demişti.

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