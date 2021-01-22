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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Cansu Taşkın'dan Ronaldo sorusuna cevap!

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Cansu Taşkın, önceki gün annesiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Fenomene yıllar önce Cristiano Ronaldo’yla hakkında çıkan haberler soruldu.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün annesiyle birlikte City's Nişantaşı'na geldi. Taşkın, Üç yıl önce dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını hakkındaki soruya cevap verdi.

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Konuşmak istemediğini belirten 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Bu konu kapandı benim için" dedi.

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Cansu Taşkın, geçtiğimiz yıllarda Cristiano Ronaldo'nun kendisini İspanya'ya davet ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söylemişti.

4TEPKİ ÇEKEN PARTİ

TEPKİ ÇEKEN PARTİ

Cansu Taşkın ve arkadaşları, koronavirüs salgınına rağmen geçtiğimiz ay evde doğum günü partisi yapmıştı. Çok sayıda davetlinin katıldığı partiden görüntüler tepki çekmişti.

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Cansu Taşkın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren abisinin, geçtiğimiz günlerde evinde verdiği doğum günü partisinde hastalığa yakalandığı iddiasını yalanlamıştı.

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Instagram hesabından paylaşım yapan Taşkın, şu ifadeleri kullanmıştı; "Göz önünde ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olmanın zorluklarını zaman zaman çok ağır ve asılsız haberlerle ödediğim doğrudur. Ailecek kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim."

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR

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