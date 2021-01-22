SEÇKİN ŞENVARDAR
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Cansu Taşkın'dan Ronaldo sorusuna cevap!
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Cansu Taşkın, önceki gün annesiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Fenomene yıllar önce Cristiano Ronaldo’yla hakkında çıkan haberler soruldu.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 22 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün annesiyle birlikte City's Nişantaşı'na geldi. Taşkın, Üç yıl önce dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını hakkındaki soruya cevap verdi.
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