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• 10 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:

Cardi B: Gerçek yüzümü göstermekten hiç korkmadım

Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen rapçi Cardi B, yine çok konuşulan bir eyleme imza attı. Ünlü rapçinin son paylaştığı video binlerce yorum aldı.

• 10 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:
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Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan 28 yaşındaki bir çocuk annesi Cardi B, Instagram sayfasında, uyandıktan 20 dakika sora çekilen videosunu paylaştı.

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Ünlü şarkıcı, "Bu uyandıktan 20 dakika sonra benim yüzüm: Filtre yok, saçlarımı taramadım, dudaklarıma parlatıcı sürdüm, hepsi bu" diye yazdı.

3GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERMEKTEN HİÇ KORKMADIM

"GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERMEKTEN HİÇ KORKMADIM"

Siyah bir tişört giyen Cardi B, hiçbir zaman kendisini olduğu gibi göstermekten korkmadığını da anlattı. Şarkıcı, kendini olduğu gibi sevdiğini de ekledi.

4DESTEK MESAJI YAĞDI

DESTEK MESAJI YAĞDI

Cardi B'nin bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, Cardi B'nin bu paylaşımına "Güzel yüz, güzel hayat, güzel vücut" diye yazdı. Bir başka takipçisi de aslında onu tanımayan birçok insanın nedensiz yere Cardi B'den nefret ettiğini belirterek herkesin kendi işine bakmasını yazdı.

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Bir başka takipçisi ise bazı insanların negatif enerji yaymak için vakit bulduklarını belirtip Cardi B'nin bunun tam tersini yaptığını savundu.

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Cardi B'nin bir başka hayranı da onu böyle gerçek yüzünü saklamadığı için uzun zamandır sevdiğini belirtti. Ünlü şarkıcının, kendisi gibi göründüğü videoları beğendiğini de ekledi.

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Cardi B, son olarak da birçok ünlü kadının sahip olmak için sıraya girdiği Hermes'in çantalarından dört tane almasıyla gündeme gelmişti.

8DİKKAT ÇEKEN KIYAFET

DİKKAT ÇEKEN KIYAFET

Cardi B, eşi Offset'le birlikte lüks bir mağazaya giderken görüntülenmişti. Üst kısmı kazak gibi görünen, şeffaf bir tulum izlenimi uyandıran bir kıyafet giyen Cardi B, tüm bakışları üzerinde toplamıştı.

9OFFSET İLE EVLİ

OFFSET İLE EVLİ

2017 yılında Meslektaşı Offset ile evlenen 28 yaşındaki Cardi B'nin Kulture ve Kalea adında iki kız çocuğu var.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / BACKGRID USA

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