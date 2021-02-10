• 10 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:
Cardi B: Gerçek yüzümü göstermekten hiç korkmadım
Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen rapçi Cardi B, yine çok konuşulan bir eyleme imza attı. Ünlü rapçinin son paylaştığı video binlerce yorum aldı.
• 10 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:
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DESTEK MESAJI YAĞDI
Cardi B'nin bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, Cardi B'nin bu paylaşımına "Güzel yüz, güzel hayat, güzel vücut" diye yazdı. Bir başka takipçisi de aslında onu tanımayan birçok insanın nedensiz yere Cardi B'den nefret ettiğini belirterek herkesin kendi işine bakmasını yazdı.
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