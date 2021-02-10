Cardi B: Gerçek yüzümü göstermekten hiç korkmadım

DESTEK MESAJI YAĞDI Cardi B'nin bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, Cardi B'nin bu paylaşımına "Güzel yüz, güzel hayat, güzel vücut" diye yazdı. Bir başka takipçisi de aslında onu tanımayan birçok insanın nedensiz yere Cardi B'den nefret ettiğini belirterek herkesin kendi işine bakmasını yazdı.