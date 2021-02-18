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• 18 Şubat 2021 - 08:13 • Son Güncelleme:

Cedi Osman'dan Ebru Şahin paylaşımı

Kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatan oyuncu Ebru Şahin'in, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Osman, gönderisine düştüğü notla ayrılık iddialarını yalanladı.

• 18 Şubat 2021 - 08:13 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl haziran ayında ABD Baketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin'den şaşırtan bir hamle gelmişti.

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Bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatan 26 yaşındaki Şahin'in, Cedi Osman ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

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25 yaşındaki basketbolcunun da Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmaması, ikili hakkındaki 'ayrılık' dedikodularının alevlenmesine sebep olmuştu.

4SOSYAL MEDYA DETOKSUNA GİRDİ

"SOSYAL MEDYA DETOKSUNA GİRDİ"

Bunun üzerine açıklamada bulunan ünlü oyuncunun menajeri, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" ifadelerini kullanmıştı.

5BURASI RUHUMU BULDUĞUM YER

"BURASI RUHUMU BULDUĞUM YER"

Şahin'in menajerinin açıklamasının ardından Cedi Osman da yeni bir paylaşımda bulundu.

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Sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Osman, gönderisine, "Burası ruhumu bulduğum yer. Bu yüzden evde olduğumu biliyorum" notunu düşerek, haklarında çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

7HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ

"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda ALL dergisine konuşan Ebru Şahin, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var. Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz" demişti.

8BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM

"BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

Oyuncu, sözlerine; "Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Ama hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam" diye devam etmişti.

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