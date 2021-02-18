• 18 Şubat 2021 - 08:13 • Son Güncelleme:
Cedi Osman'dan Ebru Şahin paylaşımı
Kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatan oyuncu Ebru Şahin'in, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Osman, gönderisine düştüğü notla ayrılık iddialarını yalanladı.
• 18 Şubat 2021 - 08:13 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl haziran ayında ABD Baketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin'den şaşırtan bir hamle gelmişti.
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Bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatan 26 yaşındaki Şahin'in, Cedi Osman ile yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.
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"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"
Geçtiğimiz aylarda ALL dergisine konuşan Ebru Şahin, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var. Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz" demişti.
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