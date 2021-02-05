• 05 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
Cemre Kemer: Zeytin yutmuş bir kürdan yolunda ilerliyorum!
Hepsi grubu, Gülçin Ergül’ün ayrılmasıyla hayatlarına üç kişi olarak devam etti. Şimdilerde kendilerine farklı yollar çizen gruptan Cemre Kemer, Sabah Günaydın’a samimi açıklamalarda bulundu. Kemer, şöhret yıllarından özel hayatına bilinmeyenlerini anlattı.
• 05 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
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Aynı yaşlarda dört genç kızdan oluşan bir grup… Hiç kıskançlık oluyor muydu aranızda? Cemre, Eren, Gülçin ve Yasemin'in nasıl bir arkadaşlığı vardı?
Hiç olmuyordu gerçekten de hep bu soruluyordu. Beraber karar veriyorduk her şeye, oylama ile oluyordu her şey. Nasıl kıskançlık çıksın ki grubun adı Hepsi'ydi zaten eşitlik üzerine kuruluydu sistem.
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11 yıl sonra Hepsi grubu üyeleri arasındaki küslük bitti, bu durum hayranlarınızı çok sevindirdi. Peki yeniden bir araya gelmeyi hiç düşünmediniz mi? Ya da bir araya gelmeniz için bir teklif gelse, kabul eder misiniz?
Barıştığımız hafta sosyal medyada ve daha önce çalıştığımız büyük markalarda baya bir hareketlenme oldu. Bize daha iki hafta önce de büyük bir teklif geldi çok şükür ama kocaman kızlar olduk artık hepimiz ayrı telden çalıyoruz. Biz üçümüz hele hiç o kafalarda değiliz. Her şey tadında güzel bence ama belli de olmaz, sonuçta yine her şeye beraber karar veriyoruz üçümüz.
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Emir Medina ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdiniz. Nasıl gidiyor evlilik?
Güzel gidiyor hiçbir değişiklik yok aslında. İlk defa Emir'le tanıştığımda çok saçma bir şekilde aşk yolculuğunu bu çocukla kapatacağım, bahsettikleri kişi herhalde demiştim… Sonra iki-üç ay bilerek hiç buluşmadım hep konuştum, mesajlaştım ama sevgili olduk bir el ele tutuştuk sonra hep aynı evde yaşadık hiç ayrılmadık o yüzden bir şey değişmedi bizim hayatımızda.
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Geçtiğimiz günlerde de bir bebek beklediğinizi müjdelediniz. Sağlıkla gelsin, hamilelik nasıl gidiyor?
Her şey çok güzel yolunda kız bebek geliyor aileler çok mutlu bizden fazla heyecanlılar, ilk üç ay herkes gibi biraz bulantılı geçti ama şimdi rahatladım zeytin yutmuş bir kürdan yolunda gidiyorum sağlıklı olsun da bana nasıl gittiği fark etmez .
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Annelik hissi hamileyken gelir derler. Henüz belki erken ama, o duyguyu yaşamaya başladınız mı?
Ben yapı olarak zaten çok anaç bir tiptim arkadaşlarıma etrafıma herkese ama bu sefer çok heyecanlıyım ne yapacağım nasıl olur inşallah her şeyi sakin ve hakkıyla başarırım ama tarif edemeyeceğim bir duyguda alttan alttan aşkla geliyor… Her anne böyledir eminim tarif edilemez garip bir aşk bir sevgi bu.
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Zayıflığıyla adından en çok söz ettiren isimlerden birisiniz. Sosyal medyada da sık sık bu konuda yorumlar alıyorsunuz, hatta bazen eleştiriye bile varabiliyor. Nasıl bu kadar zayıf kalmayı başarıyorsunuz, bu kilonuzu nasıl koruyorsunuz?
Kız halaya çekermiş yıllardır çektiğim konunun özeti bu aslında . Halam aynı ben her şeyimiz aynı, yer yer kilo almaz o da… Ben şimdi bu hamilelikle ilk defa 48-49 u falan gördüm. Daha beş ay var benim için baya enteresan olacak valla.
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