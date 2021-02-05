Cemre Kemer: Zeytin yutmuş bir kürdan yolunda ilerliyorum!

11 yıl sonra Hepsi grubu üyeleri arasındaki küslük bitti, bu durum hayranlarınızı çok sevindirdi. Peki yeniden bir araya gelmeyi hiç düşünmediniz mi? Ya da bir araya gelmeniz için bir teklif gelse, kabul eder misiniz? Barıştığımız hafta sosyal medyada ve daha önce çalıştığımız büyük markalarda baya bir hareketlenme oldu. Bize daha iki hafta önce de büyük bir teklif geldi çok şükür ama kocaman kızlar olduk artık hepimiz ayrı telden çalıyoruz. Biz üçümüz hele hiç o kafalarda değiliz. Her şey tadında güzel bence ama belli de olmaz, sonuçta yine her şeye beraber karar veriyoruz üçümüz.