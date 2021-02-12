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• 12 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:

Cemre Kemer'den yeni hamilelik pozu

Hamileliğinde 18. haftaya giren Cemre Kemer, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Eski şarkıcının karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

• 12 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

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Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki Kemer, hamileliğinde 18. haftaya girdi. Cemre Kemer, siyah-beyaz yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Önden bakınca haydi yine ben gibiyim de... Yandan" notunu düştü. Kemer'in belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

4GÖBEK ÖNDEN GİDİYOR

"GÖBEK ÖNDEN GİDİYOR"

35 yaşındaki Kemer, iki hafta önce ayna karşısında verdiği pozu da paylaşmış ve "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor ya... Bakıyorum, herkesin daha normal" notunu düşmüştü.

5BEBEK MÜJDESİ

BEBEK MÜJDESİ

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, hamile olduğunu, "Peki o zaman... Bunu sabah çekmiştim... Öndan yine 1 porsiyon ama yandan 1,5..." sözleriyle duyurmuştu.

6KIZI OLACAK

KIZI OLACAK

Kızı olacağını söyleyen Cemre Kemer, “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum” dedi.

7HEPSİ BARIŞTI

'HEPSİ' BARIŞTI

Hepsi Grubu, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla yollarına üç kişi devam etme kararı almıştı. Eren, Cemre ve Yasemin; Gülçin ile aralarındaki bağı koparmışlardı. Kısa süre önce Cemre ile Gülçin sosyal medyadan birbirlerini yeniden takip etmeye başladılar.

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