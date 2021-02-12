• 12 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
Cemre Kemer'den yeni hamilelik pozu
Hamileliğinde 18. haftaya giren Cemre Kemer, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Eski şarkıcının karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
• 12 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.
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Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki Kemer, hamileliğinde 18. haftaya girdi. Cemre Kemer, siyah-beyaz yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
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