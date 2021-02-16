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• 16 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:

Çok konuşulacak görüntü! Kanını boynunda taşıyor

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly çiftinden çok konuşulacak bir görüntü geldi. Machine Gun Kelly, sevgilisi Megan Fox'un kan damlasını kolyeyle boynunda taşıdığını açıkladı.

• 16 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:
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Gerçek adı Colson Baker olan 30 yaşındaki rapçi Machine Gun Kelly, dünyaca ünlü oyuncu sevgilisi Megan Fox’un kanını boynunda taşımaya başladı.

2FOXUN KANINI KOLYESİNDE TAŞIYOR

FOX'UN KANINI KOLYESİNDE TAŞIYOR

30 yaşındaki şarkıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptığı paylaşımda, içinde Fox’a ait kan damlasının yer aldığı bir kolyeyi boynunda taşıdığını "Kanını boynumda taşıyorum" notuyla açıkladı.

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Machine Gun Kelly’nin paylaştığı fotoğrafta, yuvarlak bir cam kolye ucunun içinde kırmızı bir damla görülüyor. Ünlü çift bu hareketi ile akıllara üç yıl evli kalan Angelina Jolie ile eski eşi Billy Bob Thornton’u getirdi.

4ANGELINA İLE BILLY BOB AKILLARA GELDİ

ANGELINA İLE BILLY BOB AKILLARA GELDİ

2000-2003 yılları arasında süren evlilikleri boyunca Angelina Jolie ile Billy Bob Thornton da birbirlerinin kan damlalarını içeren kolyeleri boyunlarında taşımıştı.

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34 yaşındaki üç çocuk annesi Megan Fox da sevgilisinin Sevgililer Günü'nü ilginç bir fotoğrafla kutladı. Fox'un Machine Gun Kelly'nin dilini öpmesi sosyal medyada gündem oldu.

6NİŞANLANDILAR MI

NİŞANLANDILAR MI?

Öte yandan Megan Fox-Machine Gun Kelly çifti, geçtiğimiz haftalarda 'Saturday Night Live' programının provalarına giderken görüntülenmişti. 34 yaşındaki yıldızın yüzük parmağındaki, elmas yüzük nişan söylentilerini neden olmuştu.

7BİR YILDIR AŞK YAŞIYORLAR

BİR YILDIR AŞK YAŞIYORLAR

Çiftin ilişkileri, Megan Fox 2010'da evlendiği Brian Austin Green’den geçtiğimiz sene ayrıldıktan sonra bahar aylarında ortaya çıkmıştı.

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Megan ve Green’in velayetlerini paylaştıkları Bodhi Ransom Green, Noah Shannon Green ve Journey River Green adında üç çocukları bulunuyor.

9İHANET İDDİASI

İHANET İDDİASI

'Bloody Valentine' adlı şarkının klibinde birlikte rol alan Fox ile Kelly'nin yaklaşık bir senedir birlikte olduğu ileri sürülmüştü. Brian Austin Green, eşinin o klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti.

10ESKİ EŞE SİTEM

ESKİ EŞE SİTEM

34 yaşındaki Megan Fox, 47 yaşındaki eski eşine, aralarında 4 yaşındaki Journey’in de olduğu çocuklarının Cadılar Bayramı paylaşımı için öfkesini sosyal medyadan yansıtmıştı.

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Fox, "Ben dün onlarla harika bir Cadılar Bayramı geçirdim ve fark ettiysen benim sosyal medya hesabımda yoklar. Çocuklarını sevdiğini biliyorum. Ama onları Instagram’da neden paylaşım için kullandığını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM/ SPLASH NEWS

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