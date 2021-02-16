• 16 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:
Çok konuşulacak görüntü! Kanını boynunda taşıyor
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly çiftinden çok konuşulacak bir görüntü geldi. Machine Gun Kelly, sevgilisi Megan Fox'un kan damlasını kolyeyle boynunda taşıdığını açıkladı.
• 16 Şubat 2021 - 19:30 • Son Güncelleme:
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Gerçek adı Colson Baker olan 30 yaşındaki rapçi Machine Gun Kelly, dünyaca ünlü oyuncu sevgilisi Megan Fox’un kanını boynunda taşımaya başladı.
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34 yaşındaki üç çocuk annesi Megan Fox da sevgilisinin Sevgililer Günü'nü ilginç bir fotoğrafla kutladı. Fox'un Machine Gun Kelly'nin dilini öpmesi sosyal medyada gündem oldu.
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