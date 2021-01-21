EDİRNE (AA)
• 21 Ocak 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:
'Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in helallik almasını istiyor
Roman müziğinin efsane ismi olarak nitelenen 'Deli Selim' lakaplı Selim Kızılcıklılar için vefatının 26'ncı yılında mezarının başında anma töreni düzenlendi. Kızılcıklılar'ın oğlu Murat Kızılcıklılar, "Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu. Para peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler" açıklamasını yaptı.
EDİRNE (AA)
• 21 Ocak 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:
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'Ayılana gazoz, bayılana limon', 'Mastika', 'Bu fasulye 7,5 lira' gibi şarkıların bestecisi Edirneli klarnet virtüözü 'Deli Selim', Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği öncülüğünde düzenlenen törenle Acı Çeşme Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kızılcıklılar'ın, sanatı ve müziğiyle Türkiye'nin hafızasında derin iz bıraktığını söyledi. Kızılcıklılar'ın, kentin önemli bir değeri olduğunu, kendisini saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Gürkan, belediye olarak bakımını yaptıkları kabri, en kısa zamanda düzenleyeceklerini belirtti.
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Oğlu Murat Kızılcıklılar ise babasının eserleriyle ilgili telif elde edememekten yakındı. Sanat camiasındaki pek çok ismin babasının eserlerini telifsiz icra ettiğini vurgulayan Murat Kızılcıklılar, "Ayılana gazoz şarkısını Kibariye okumuştu. Hiç birinden telif hakkı alamadık. Herkes belli şekilde okudu. Okuduğu eserlerin hakkının ödenmesini istiyoruz sadece. Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu. Biz paranın peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler" şeklinde konuştu.
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