'Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in helallik almasını istiyor

Oğlu Murat Kızılcıklılar ise babasının eserleriyle ilgili telif elde edememekten yakındı. Sanat camiasındaki pek çok ismin babasının eserlerini telifsiz icra ettiğini vurgulayan Murat Kızılcıklılar, "Ayılana gazoz şarkısını Kibariye okumuştu. Hiç birinden telif hakkı alamadık. Herkes belli şekilde okudu. Okuduğu eserlerin hakkının ödenmesini istiyoruz sadece. Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu. Biz paranın peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler" şeklinde konuştu.