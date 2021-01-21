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EDİRNE (AA)
• 21 Ocak 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:

'Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in helallik almasını istiyor

Roman müziğinin efsane ismi olarak nitelenen 'Deli Selim' lakaplı Selim Kızılcıklılar için vefatının 26'ncı yılında mezarının başında anma töreni düzenlendi. Kızılcıklılar'ın oğlu Murat Kızılcıklılar, "Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu. Para peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler" açıklamasını yaptı.

EDİRNE (AA)
• 21 Ocak 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:
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'Ayılana gazoz, bayılana limon', 'Mastika', 'Bu fasulye 7,5 lira' gibi şarkıların bestecisi Edirneli klarnet virtüözü 'Deli Selim', Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği öncülüğünde düzenlenen törenle Acı Çeşme Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kızılcıklılar'ın, sanatı ve müziğiyle Türkiye'nin hafızasında derin iz bıraktığını söyledi. Kızılcıklılar'ın, kentin önemli bir değeri olduğunu, kendisini saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Gürkan, belediye olarak bakımını yaptıkları kabri, en kısa zamanda düzenleyeceklerini belirtti.

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Recep Gürkan, doğuştan müziğe yetenekli Roman vatandaşların yeteneklerini geliştirmek üzere hazırladıkları projeyi, kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti.

4OKUDUKLARI ESERLERİN HAKKINI ÖDESİNLER

"OKUDUKLARI ESERLERİN HAKKINI ÖDESİNLER"

Merhumun eşi Ayşe Kızılcıklılar, hareketli yaşamı nedeniyle eşine 'deli' lakabını taktığını ve eşinin, sanat camiasında da bu lakapla anıldığını söyledi.

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Oğlu Murat Kızılcıklılar ise babasının eserleriyle ilgili telif elde edememekten yakındı. Sanat camiasındaki pek çok ismin babasının eserlerini telifsiz icra ettiğini vurgulayan Murat Kızılcıklılar, "Ayılana gazoz şarkısını Kibariye okumuştu. Hiç birinden telif hakkı alamadık. Herkes belli şekilde okudu. Okuduğu eserlerin hakkının ödenmesini istiyoruz sadece. Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu. Biz paranın peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler" şeklinde konuştu.

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Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, 'Deli Selim'in Roman müzik kültürüne büyük katkılar sağladığını ifade etti.

7DELİ SELİM

'DELİ SELİM'

Roman müziğinin efsane isimlerinden olan ve Edirne'nin en iyi klarnetçisi olarak kabul edilen 'Deli Selim' lakaplı Selim Kızılcıklılar, 1945 yılında Edirne'nin Küçükpazar semtinde dünyaya geldi. Müzik yaşamı boyunca çaldığı klarnet nedeniyle efsane olarak anılan Deli Selim; 'Ayılana gazoz bayılana limon', 'Mastika', 'Karaçalı', 'Kapıkule', 'Gogocular', 'Fasulya' gibi Roman şarkılarıyla tüm Türkiye'de tanındı. Deli Selim, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.   

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