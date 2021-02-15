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• 15 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Demet Akalın: Koronavirüsü Uludağ'da kaptık

Hayat arkadaşı Okan Kurt’la birlikte koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Akalın, hastalığı nereden kaptıklarını açıkladı.

• 15 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Demet Akalın ile Okan Kurt'un tedavisi devam ediyor. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Akalın, hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de virüsü nereden kaptıklarını açıkladı.

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Akalın, “Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan’ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini” dedi.

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Ünlü şarkıcı, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna, "Uludağ’a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık" yanıtını verdi.

4LİNÇ ETMEYİN DEMİŞTİ

"LİNÇ ETMEYİN" DEMİŞTİ

Demet Akalın, Uludağ tatili öncesi Twitter sayfasından takipçilerine “Ben hafta sonu gideceğim Uludağ’a. Hiç linç etmeyin. Belki konser falan alırım" diye seslenmişti. Ünlü şarkıcı ve Okan Kurt, birlikte dağa gidip kayak tatili yaptı. Ancak çift, Covid-19'a yakalandı.

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Öte yandan Demet Akalın, hastalığa yakalandığını açıklamasının ardından Twitter'da kendisi hakkında yapılan bir yoruma sessiz kalmamıştı.

6ZAVALLI

"ZAVALLI"

Bir kullanıcının, "Demet Akalın korona olmuş. Koronaya çok geçmiş olsun. Umarım tez vakitte kurtuluruz bu beladan" yorumuna şarkıcı, çılgına döndü. Atan kişiyi etiketleyen Akalın, "Zavallı..." diye karşılık vermişti.

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Twitter kullanıcısı ise şarkıcının yorumuna, "Asıl zavallı sen ve kokuşmuş düşüncelerin. Binmediğin metronun nereye ait olduğunu bilmeden Nişantaşı diye Madrid metrosunu paylaşıp, korona yüzünden mağdur olduğunuzu söylerken birkaç hafta sonra Uludağ'da bilmem kaç bin liralık kıyafetlerinizle herkesle dip dibe pozlar vermek. Bir de utanmadan cevap veriyor. Neyse en azından zavallıyı doğru yazmış" cevabını vermişti.

8AYIPTIR, GÜNAHTIR

"AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini göstermişti.

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Akalın, "Covid 19 testiniz pozitif çıkınca 'merhaba' dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık... Ah ah" demişti.

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