• 15 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Demet Akalın: Koronavirüsü Uludağ'da kaptık
Hayat arkadaşı Okan Kurt’la birlikte koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Akalın, hastalığı nereden kaptıklarını açıkladı.
• 15 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Demet Akalın ile Okan Kurt'un tedavisi devam ediyor. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Akalın, hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de virüsü nereden kaptıklarını açıkladı.
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Ünlü şarkıcı, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna, "Uludağ’a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık" yanıtını verdi.
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Twitter kullanıcısı ise şarkıcının yorumuna, "Asıl zavallı sen ve kokuşmuş düşüncelerin. Binmediğin metronun nereye ait olduğunu bilmeden Nişantaşı diye Madrid metrosunu paylaşıp, korona yüzünden mağdur olduğunuzu söylerken birkaç hafta sonra Uludağ'da bilmem kaç bin liralık kıyafetlerinizle herkesle dip dibe pozlar vermek. Bir de utanmadan cevap veriyor. Neyse en azından zavallıyı doğru yazmış" cevabını vermişti.
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