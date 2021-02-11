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• 11 Şubat 2021 - 14:51 • Son Güncelleme:

Demet Akalın'ın koronavirüs isyanı: Ayıptır, günahtır!

Koronavirüs testi pozitif çıkan iş insanı Okan Kurt, evinde karantina sürecine başladı. Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirtti.

• 11 Şubat 2021 - 14:51 • Son Güncelleme:
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Okan Kurt koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan 39 yaşındaki iş insanı ile birlikte eski eşi Demet Akalın da (48) evinde karantina sürecine girdi.

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Alişan, birlikte sundukları "Demet ve Alişan’la Sabah Sabah" adlı sabah programına katılamayan partnerinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ünlü şarkıcı, "Okan’ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. Beş gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle" ifadelerini kullandı

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Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Alişan, kendisinin de koronavirüs testi yaptırdığını ve test sonucunun negatif olduğunu dile getirdi.

5HERKESİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR

"HERKESİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR"

Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi.

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"Covid 19 testiniz pozitif çıkınca 'merhaba' dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık... Ah ah."

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