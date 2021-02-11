• 11 Şubat 2021 - 14:51 • Son Güncelleme:
Demet Akalın'ın koronavirüs isyanı: Ayıptır, günahtır!
Koronavirüs testi pozitif çıkan iş insanı Okan Kurt, evinde karantina sürecine başladı. Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirtti.
• 11 Şubat 2021 - 14:51 • Son Güncelleme:
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Okan Kurt koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan 39 yaşındaki iş insanı ile birlikte eski eşi Demet Akalın da (48) evinde karantina sürecine girdi.
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Alişan, birlikte sundukları "Demet ve Alişan’la Sabah Sabah" adlı sabah programına katılamayan partnerinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Alişan, kendisinin de koronavirüs testi yaptırdığını ve test sonucunun negatif olduğunu dile getirdi.
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