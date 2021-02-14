• 14 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
Demet Akalın’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, “Koronoya çok geçmiş olsun” yazan bir kişiye zavallı diyerek karşılık verdi.
• 14 Şubat 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalandığını açıklayan şarkıcı Demet Akalın, Twitter'da kendisi hakkında yapılan bir yoruma sessiz kalmadı.
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"ZAVALLI"
Bir kullanıcının, "Demet Akalın korona olmuş. Koronaya çok geçmiş olsun. Umarım tez vakitte kurtuluruz bu beladan" yorumuna şarkıcı, çılgına döndü. Atan kişiyi etiketleyen Akalın, "Zavallı..." diye karşılık verdi.
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Twitter kullanıcısı ise şarkıcının yorumuna, "Asıl zavallı sen ve kokuşmuş düşüncelerin. Binmediğin metronun nereye ait olduğunu bilmeden Nişantaşı diye Madrid metrosunu paylaşıp, korona yüzünden mağdur olduğunuzu söylerken birkaç hafta sonra Uludağ'da bilmem kaç bin liralık kıyafetlerinizle herkesle dip dibe pozlar vermek. Bir de utanmadan cevap veriyor. Neyse en azından zavallıyı doğru yazmış" cevabını verdi.
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Öte yandan Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini göstermişti.
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