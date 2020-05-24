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24.05.2020 - 14:07 |

Demet Akbağ’dan duygusal bayram kutlaması

Usta tiyatrocu Demet Akbağ, sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı paylaşımında bulundu. Akbağ'ın satırları takipçilerini duygulandırdı.

Demet Akbağ’dan duygusal bayram kutlaması
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 Ev karantinası günlerinde zaman zaman katıldığı canlı yayınlar ile kendisini gösteren oyuncu Demet Akbağ, bu defa da bayram mesajı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kendisine bayram hediyesi olarak gül fidanı aldığını söyleyen Akbağ, paylaştığı fotoğraf üzerinden şu mesajı verdi:

 “Kendime bayram hediyesi aldım bu gül fidanını birkaç gün önce , balkonumda bana arkadaş olsun dedim. En kısa zamanda sevdiklerimizle bayramlarda kucaklaşmak dileğiyle. İyi bayramlar “

Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüs salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.
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Cadde Yazarları

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