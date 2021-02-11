• 11 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çiftinden sürpriz karar
Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü çift, bu kez de aldıkları kararla gündeme geldi.
• 11 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Oğuzhan Koç (35) ile oyuncu Demet Özdemir'in (28) ilişkisi, yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikilinin yeni bir karar aldığı iddia edildi.
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İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDILAR
Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.
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