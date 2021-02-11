Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çiftinden sürpriz karar

BULUŞMA ÇÖZÜMÜ Öte yandan Arnavutköy’de yer alan ve Ozan Doğulu’nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyulmuştu. 35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir’e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenilmişti.