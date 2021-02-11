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• 11 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çiftinden sürpriz karar

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü çift, bu kez de aldıkları kararla gündeme geldi.

• 11 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Oğuzhan Koç (35) ile oyuncu Demet Özdemir'in (28) ilişkisi, yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikilinin yeni bir karar aldığı iddia edildi.

2BİRLİKTE YAŞAYACAKLAR

BİRLİKTE YAŞAYACAKLAR

Posta gazetesinden Ali Keser'in haberine göre; ayrı ayrı evlerde yaşayan çiçeği burnunda sevgililer, aynı çatı altında oturmaya karar verdi.

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Oğuzhan Koç, Levent'te home office olarak kullandığı villasını tadilata soktu. Şu an bir otelde kalıyor. Yakın arkadaşı Rıfat Yüzüak ile Nişantaşı'nda oturan Demet Özdemir Tadilat bitiminde aşk yuvalarına taşınacak.

4ROMANTİK POZ

ROMANTİK POZ

Birkaç gün önce Demet Özdemir, sevgilisi ile bu karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun kalp emojisi ile birlikte yayınladığı gönderisi kısa sürede 195 binden fazla beğeni almıştı.

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Daha önce de birlikte fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Koç'un canlı yayınına katılarak sürpriz yapmıştı.

6SEVGİLİSİNİN CANLI YAYININA KATILDI

SEVGİLİSİNİN CANLI YAYININA KATILDI

Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" dedi ve aşkına el sallamayı ihmal etmemişti.

7İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDILAR

İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

8BULUŞMA ÇÖZÜMÜ

BULUŞMA ÇÖZÜMÜ

Öte yandan Arnavutköy’de yer alan ve Ozan Doğulu’nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyulmuştu. 35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir’e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenilmişti.

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