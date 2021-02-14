Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç cevabı!

"TAKİPÇİ SAYISI YÜZDE 100 ETKİLEMİYORDUR" "Instagram'da en çok takipçisi olan ünlülerdensiniz. İpek Tuzcuoğlu ve Bestemsu Özdemir'in, 'Çok takipçili ünlülere daha çok teklif geliyor' sözlerine ne diyorsunuz?" sorusu yöneltilen Özdemir, "Yüksek ihtimalle etkiliyordur tabii ki. Ama yetenek, çalışma azmi ve cesareti bunların çok dışında bir şey. Takipçinin çok dışında bir şey. Yani yüzde 100 etkiliyor diyemem ama yüzde 10 yüzde 20 tabii ki etkiliyor. Yetenek olmadığı zaman ne kadar uzun süreli bir iş yapabilirsin ondan da emin değilim" dedi.