UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç cevabı!
Oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam Yeniköy'de gerçekleşen 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizi setinin arasında gazetecilerin röportaj talebini geri çevirmedi. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan bir habere açıklık getirdi.
UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Demet Özdemir, "Tatlı yiyebiliyor musunuz?" sorusuna, "Tabii ki, neden? Hamburger, patates... Her şeyi yiyorum. Arkadaşlarım çok iyi bilir. Bugün çok güzel börekler yedik hatta" yanıtını verdi.
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"TAKDİR GÖRDÜĞÜMDE MUTLU OLUYORUM"
Sektöre gireli dokuz yıl olduğunu dile getiren Özdemir, "Çok emek verdim. Gerçekten hayallerimin ötesinde şeyler yaşıyorum. Yaptığım projeler özellikle. Kendimi çok iyi hissediyorum, birçok şeyi başarmış hissediyorum. Ama önümde çok uzun bir yol var. Umarım hep böyle aynı dinamikte devam eder. Çünkü bu mesleği yapmayı gerçekten çok seviyorum. Takdir gördüğüm zaman da çok mutlu oluyorum, ailem de, ben de" dedi.
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Demet Özdemir, "Dijital platformda iş yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Böyle çok duyurmuş gibi olmayayım ama yazın bir film yapmayı düşünüyorum. Yazın da çalışacağım. Filmin türünü söyleyebilirim sadece, romantik komedi. Onun dışında hiçbir şeyi belli değil. Özledim" karşılığını verdi.
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"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"
"Filmdeki partneriniz Oğuzhan Koç diyebilir miyiz?" sözlerine oyuncu, "Buraya doğaçlama da yapamıyorum. Kelimem kalmadı" dedi. Sevgilisiyle paylaştıkları romantik fotoğraflar hatırlatılınca Özdemir, "Mutlu oluyorum. Her şey yolunda" diye konuştu.
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Oğuzhan Koç'la aynı eve taşınacakları iddialarına, "Yok öyle bir şey. Hatta benim evim yapılırken, inşaat aşamasındayken Rıfat’la Yücel'in evinde kaldığım yazılmış. Rıfat'ın evinin nerede olduğunu bilmem. Aynı evde yaşamak gibi bir durum yok. Onu da sizin aracılığınızla söylemiş olayım" şeklinde konuştu.
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"HER GÜN GÜZEL ZATEN"
28 yaşındaki oyuncu, "14 Şubat Sevgililer Günü sizin için özel bir gün müdür?" sorusuna, "Çok ezberlenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. İster istemez bilinçaltımıza yerleşti ne kadar özel ve önemli olması gerektiği ama benim için sorarsanız o kadar da önemli değil. Her gün güzel zaten" şeklinde cevapladı.
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"TAKİPÇİ SAYISI YÜZDE 100 ETKİLEMİYORDUR"
"Instagram'da en çok takipçisi olan ünlülerdensiniz. İpek Tuzcuoğlu ve Bestemsu Özdemir'in, 'Çok takipçili ünlülere daha çok teklif geliyor' sözlerine ne diyorsunuz?" sorusu yöneltilen Özdemir, "Yüksek ihtimalle etkiliyordur tabii ki. Ama yetenek, çalışma azmi ve cesareti bunların çok dışında bir şey. Takipçinin çok dışında bir şey. Yani yüzde 100 etkiliyor diyemem ama yüzde 10 yüzde 20 tabii ki etkiliyor. Yetenek olmadığı zaman ne kadar uzun süreli bir iş yapabilirsin ondan da emin değilim" dedi.
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"SAHTE HESABIM YOK"
Instagram'da sahne hesabı olmadığını belirten 28 yaşındaki güzel, "Hiç öyle bir şey yapmadım. Hayatım boyunca açamadım. Sebebi de şu; kesin oraya girerken kendimden bir şeyler yaparım. Yüksek ihtimalle orada patlarım diye hiç topa girmedim. Çok yakın arkadaşlarımı 'fotoğraf koydum yorum yapın' diye arıyorum. Hiç fake hesabım olmadı, iyi ki de yok. Olsa anlardınız zaten" şeklinde konuştu.
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